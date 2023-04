En el mundo de la tecnología, gran cantidad de cantantes usan el auto-tune para que su voz salga mejor.

Para dejar claro que no era lo suyo, Anuel AA, reguetonero, subió un video a su cuenta de Instagram para mostrar su calidad vocal.



“Y decían que yo necesitaba auto-tune”, dijo Anuel en el video, que no tiene ayuda de instrumentos ni de música.

(Tal vez quiera leer: La magia y la belleza del barniz de Pasto se revelarán en Londres)



Pero no le fue bien. Los comentarios de sus seguidores fueron muy fuertes. “Lo grabaste 400 veces hasta que te salió no tan mal, pero igual mal amigo, igual mal. En el país de los ciegos el tuerto es el rey; pero el ojo que te queda tiene cataratas”, dijo uno de ellos.



“Bueno, lo real es que este no canta ni los pollitos”, “Rectifico… necesitas doble auto-tune crack”, “No ¡auto-tune no! Unas cuerdas vocales nuevas”; “Lo único que tiene este hombre es dinero, de resto le falta todo… talento, voz, ortografía y pelo”, “Era demostrar que cantabas no confirmar lo que dicen”.

(Le puede interesar: La censura del David de Miguel Ángel en EE.UU. indigna a Florencia)



También: “Ahora ya no caben dudas de que ¡¡¡sí!!! Sí necesita auto-tune”, “Auto-tune no mi hijo, usted lo que necesita es volver a nacer y aprender clases de canto”; “¡Qué horrible canta este man! Tiene que tener un pacto con no sé quién para ser ‘cantante’. Mi abuelito de 78 años es más afinado y con mejor voz”, y “¿Eso es saber cantar?”, fueron algunos de los comentarios.



Anuel AA, pese a las críticas, ha seguido adelante y aunque se separó de Yailin, otra reguetonera, está muy feliz con su hija, Cattleya, que nació hace poco. También, tiene mucho trabajo y enfrenta distintas polémicas.

(En noticias relacionadas: Shakira le responde a Piqué: 'Orgullosa de ser latinoamericana')