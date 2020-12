Los emotivos mensajes de Navidad de nuestros famosos

J Balvin

Cantante

Amigos de EL TIEMPO, estoy muy agradecido con todos por el apoyo que me dieron este año, un año que para ninguno fue fácil. Personalmente pasé por muchas situaciones que hicieron que reflexionara y, sobre todo, valorara cada momento, cada uno de los detalles que antes no veía que fueran especiales; por eso quiero desearles una Feliz Navidad y aunque no será como la de todos los años anteriores, lo más importante es que tenemos salud y que hay que cuidar a los que tanto amamos, cuidémonos.

Así habrá tiempo después de abrazarnos, de bailar, de partir el pavo en familia. Que este 2021 sea maravilloso, sigamos cuidándonos y queriéndonos. Dios los bendiga a todos.

Valeriano Lanchas

Cantante de ópera

El cantante de ópera Valeriano Lanchas Foto: Ricardo Pinzón / Revista BOCAS

Permítanme entregarles como regalo una frase que decía mi adorada abuela Yamile Feres cuando los rieles de la vida se torcían y todo lo seguro y asentado se desvanecía ante la vista. Ella vivió 103 años, durante los cuales fue testigo de huracanes incontables.



Durante este año no hice otra cosa que repetírmela cuando el diminuto reyezuelo de 19 coronas arruinó todos mis planes profesionales. No esperen que sea una receta mágica o una verdad que cambie el mundo. Es tan solo una frase para animarnos y alumbrar la cueva de nuestro justificado miedo. A mí me sirvió mucho y como uno regala a quienes quiere lo que le parece provechoso y bueno, aquí está: “Más se perdió en el diluvio”.

Carolina Guerra

Actriz

Carolina Guerra Foto: @Skillar

¿Cuál es esa oportunidad que se esconde detrás del año en que todo cambió? Seguro tendremos respuestas distintas, pero de lo que estoy segura es de esto: nunca quisimos estar tan cerca de nuestras familias, de nuestros amigos, que son la familia que escogimos, de nuestra tierra. Esos lazos, que no son sino raíces, serán nuestra brújula.



Mi deseo para ustedes es que lo esencial, que no es lo urgente, sino lo importante, los guíe en este nuevo año que se aproxima. Que la luz de sus corazones guíe cada una de sus decisiones y que cada uno de nosotros entienda que tiene una responsabilidad con el otro: de cuidarnos, de ser prudentes, respetuosos y de levantarnos victoriosos, sabiendo quiénes somos realmente para seguir dando pasos adelante. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2021!



Álvaro Barrios

Artista plástico

Álvaro Barrios Foto: Archivo EL TIEMPO

En medio de todas las adversidades, 2020 fue para mí un año de grandes satisfacciones. Mi encuentro conmigo mismo me ayudó a dar respuestas a los complejos retos del hecho creativo que acompaña mi vida desde hace tanto tiempo. Me hice nuevas preguntas, con la esperanza de encontrar más luz y más belleza en mi interior (...). No hubiera sido posible lograrlo sin un enemigo que luchara conmigo toda la noche, con la expectativa de que al amanecer me encontrara con un ángel, como le sucedió a Jacob en un edificante relato bíblico. Así les puede pasar a todos, en este período que hay que superar con firmeza y disciplina. Con la frente en alto y la fe puesta en un horizonte de estrellas.



Paulina Dávila

Actriz

Paulina Dávila Foto: Andrés Oyuela

Para mí la Navidad se resignificó desde que vivo lejos de mi familia y, aún más, después de un año como este, en el que sentí la extranjería más que nunca. Esta época representa una oportunidad para reencontrarnos con nuestros seres queridos, para agradecer por los que están cerca o conectar con los que no. Debemos ser consecuentes con lo que hemos vivido este año y no olvidar que seguimos estando en un momento extraordinario y que tenemos que ver más allá de las costumbres navideñas para que este sea un momento de profunda espiritualidad y recogimiento amoroso.



Jorge Enrique Abello

Actor y director

Jorge Enrique Abello Foto: Archivo EL TIEMPO

Les envío un saludo muy especial, para que en esta Navidad se regalen el presente de estar con su familia, de abrazar a sus seres queridos, de abrazarse a sí mismos, sabiendo que están vivos, que sobrevivieron a este año tan difícil y que están cambiando el país con su resiliencia y devoción. ¡No desfallezcan!



Jorge Barón

Presentador

Jorge Barón Foto: Archivo EL TIEMPO

Mantengamos encendida la llama de la esperanza y el amor, ese amor que fructifica, que enriquece y que da sentido a nuestras vidas. Feliz Navidad en sus corazones, en todos los hogares de mis queridos amigos suscriptores de EL TIEMPO en todo el país. ¡Con mucho entusiasmo!



Álvaro Clavijo

Chef del restaurante El Chato

Álvaro Clavijo, chef de El Chato. Ha vendido desde helados hasta pollo y menú del día. Tiene la esperanza de reabrir pronto. Foto: Julián Téllez

La situación en la cual nos encontramos todos es muy incierta. Pero la incertidumbre siempre puede sacar cosas interesantes de nosotros mismos, es normal temer lo que no se ve, no tener estabilidad nos puede hacer brillar. Todo esto nos lo ha dado el covid. Sea el caso de éxito o no, siempre es bueno replantear cómo se hacen las cosas. Y este año, tener el restaurante, bajo la presión que lo tuvimos, me hizo darme cuenta de que siempre podemos hacer todo mucho mejor. Podemos sacar mejores cosas de las situaciones poco cómodas. El 2020 sacó lo mejor de nosotros. ¡Feliz Navidad!



