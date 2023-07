El último gran referente de la música que salió de Brasil para conquistar el mundo fue Roberto Carlos... hasta que apareció un huracán llamado Anitta.



Con 30 años, ha logrado lo que ninguna cantante brasileña había hecho: se convirtió en la primera artista de ese país en ganar un Video Music Award (VMA) de MTV; fue nominada en la categoría de mejor artista nuevo en la 65.ª entrega de los Premios Grammy; su música es viral en TikTok; tiene siete canciones con más de 300 millones de visitas en YouTube, incluido el éxito Envolver, que la convirtió en la primera artista latina en ubicar una canción líder en el escalafón de Spotify.

Anitta también encabezó el espectáculo central en la final de la Uefa Champions League 2023, tiene su propia serie en Netflix, más de 100 millones de seguidores en redes sociales y actuó en vivo durante los Juegos Olímpicos.

Y hay más: lideró los desfiles del Carnaval de Río, participó en la banda sonora de la película Los ángeles de Charlie; ha tocado en los principales festivales a nivel mundial; las entradas para sus giras en grandes estadios se agotan y ha colaborado con artistas como Madonna, Cardi B, Snoop Dogg, Ricky Martin, Major Lazer, Maluma y J Balvin.

Además, es la primera artista brasileña (hombre o mujer) en liderar una lista de música mundial tras ocupar el primer lugar en la Billboard Global Excl. U. S. Chart, y el segundo en la Billboard Global.

Anitta, cuyo nombre real es Larissa de Macedo Machado y se crio en una favela —Honório Gurgel— de Río de Janeiro, está presentando su nuevo sencillo, Funk Rave. Una canción con la que, luego de explorar varios ritmos, vuelve a sus raíces musicales, a la favela y a su origen:

'Funk Rave' tiene más de sus raíces en la producción, en los ritmos y en el video que otras producciones suyas. ¿Necesitaba volver a su esencia?

Definitivamente. En mis trabajos anteriores yo hacía lo que las otras personas estaban haciendo o lo que los demás creían que yo tenía que hacer. Ahora estoy con nuevo equipo, nueva disquera, nuevo management y, finalmente, tengo gente que cree en mi visión y en lo que yo quiero para mí. Siempre había sido mi sueño hacer un álbum que mantuviera mis raíces de Brasil, de la favela en la que crecí.

¿Este álbum marca un antes y un después en su carrera?

Creo que sí. Creo que ahora la gente va a entender quién soy realmente, de dónde vengo. Los videos —ya he grabado siete— los grabé en Brasil, en las favelas. Quiero que la gente vea mi país y vea mi cultura.

¿Qué tiene Anitta de Larissa?

Creo que lo que Anitta tiene de Larissa es la responsabilidad, el foco. Como Larissa soy más callada, más tranquila. Y cuando soy Anitta soy más de fiesta, más de hacer locuras. Es como si tuviera dos personas acá, habitando este cuerpo. Pero la parte de ser responsable y profesional, eso es definitivamente de Larissa.

Si tuviera que destacar un hito de su carrera, ¿cuál sería?

Yo creo que ganar el VMA. Pero también ser nominada a los Grammy anglo, a los Latin Grammy, grabar con Snoop Dogg, con Cardi B, con Madonna. En este nuevo disco tengo una colaboración con Sam Smith. Para mí todo esto es un sueño.

El video de 'Funk Rave' y otros tienen alto contenido sensual y sexual. Para mucha gente aún es incompatible pensar que una mujer hable de disfrutar de su sexualidad y al mismo tiempo ser una mujer de negocios y una mujer inteligente. ¿Usted siente este prejuicio?

Absolutamente. Para mí esta es la intención de mi carrera desde el principio: luchar contra la hipocresía. La sociedad espera que la mujer tenga un hombre para así darle valor. Es como si la gente pensara que un marido o un novio es lo que te valida como mujer. Lo puedes ver hasta en los seguidores en redes sociales: las mujeres que tienen un marido o un novio siempre tienen más seguidores, más comentarios, más oportunidades. ¿Por qué? Porque la gente interpreta que lo que le da valor a una mujer es la validación del hombre

¿Y qué es lo que usted busca?

La intención de mi carrera es siempre hacer lo opuesto. Es decir, yo valgo sin necesitar que un hombre venga a decir que yo soy valiosa. La sociedad busca que una mujer tenga un hombre que le dé valor porque, básicamente, la mujer que tiene un hombre es casta, no enseña su cuerpo, porque el cuerpo es del marido, el marido es el que tiene el poder de ese cuerpo. A mí eso no me gusta. A mí me gusta ser una persona libre. Yo no dependo de un hombre. Yo estoy bien sola, valgo sola.

¿Cuál es su lucha?

No voy a seguir las reglas que los hombres quieren ponernos. A ellos les encanta ver mis videos bailando sin ropa, pero no a su mujer en un video sin ropa. Ellos quieren ver el video de otra mujer haciendo lo que no quieren que su mujer haga. Entonces, para mí es hipocresía y lucho contra eso. Creo que mi lucha principal es contra la hipocresía.

Hace un tiempo habló sobre un abuso sexual que sufrió de niña. Contar esa historia marcó un antes y un después en su vida…

Totalmente. Nosotras tenemos que luchar para tener el poder, nuestro poder. Para sentirnos poderosas, independientes. Cuando abusaron de mí, la primera cosa que hacía era culparme. Y creo que la sociedad así lo hace también. Siempre están culpando a las mujeres por los errores de los hombres. La narrativa es que nosotras tenemos que cuidarnos y si nos pasa algo, como lo que me pasó, es porque no fui lo suficientemente cuidadosa.

¿Siente que la sociedad la hizo sentir culpable de lo que pasó?

Sí. Y no solo la sociedad, yo me culpé por lo que pasó. Un día entendí que yo no tenía la culpa y ahí decidí que quería ser una mujer con más actitud, una mujer que pudiera hablar de esto, porque Larissa no podía. Y por eso inventé este personaje, Anitta, una mujer que hace de todo, una mujer que habla de todo.

¿Cómo ha evolucionado esa lucha?

Hoy creo que los hombres sí tienen miedo de las mujeres que tienen poder, porque no pueden controlarnos. Creo que mi lucha es esta, hacer que las mujeres sean libres para ser como quieren. Si quieren ser tímidas, que lo sean y que no estén en riesgo por eso. Si quieren ser sensuales, que lo sean y que no estén en riesgo por eso.

Parece que usted no le tuviera miedo a nada…

Yo tengo miedo, pero no dejo de hacer las cosas por el miedo que tengo. Tengo miedo de que me rompan el corazón, tengo miedo de sufrir por amor. Pero los miedos que tengo no me detienen.

¿Cómo fue el proceso de grabación de 'Funk Rave'?

Increíble. El año pasado estuve muy enferma y esa situación me hizo analizar toda mi vida. Empecé a pensar en todo. Pasé muchos meses en el hospital y había una sospecha de cáncer. En este tiempo pensé mucho en lo que he hecho de mi vida y caí en cuenta de que no había cumplido el sueño de hacer lo que yo sentía musicalmente en mi corazón. Entonces, primero que todo, quería aprovechar la vida. Así que cuando salí, cuando me mejoré, lo primero que hice fue viajar con mis amigos; luego me propuse trabajar en algo que era mi sueño. Y este álbum es mi sueño porque es algo que viene con mi esencia.

¿Qué tiene de especial este nuevo disco?

Enseña, exactamente, mi cultura, quien soy, de donde vengo y mi gusto musical, que es lo que me hizo ser exitosa en Brasil.

Hay una idea en Latinoamérica o en el mundo de que, como Brasil es tan grande, si a un músico le va bien allí, no necesita nada más. ¿Usted por qué decidió salir y conquistar el mundo?

Yo tenía ganas de hacer algo diferente, de tener más desafíos. A mí me encantan los desafíos. A mí me encanta salir de mi zona de confort. Siempre había escuchado que para los brasileños conseguir una carrera internacional era imposible; que todos lo habían intentado y que nadie, además de Roberto Carlos, lo había conseguido. Y yo no aceptaba esto. Y cuando la gente decía “olvídalo, eso es imposible”, yo siempre me preguntaba ¿por qué no se puede?

Usted se ríe mucho de usted misma...

¡Claro! ¡No podemos tomarnos tan en serio! Si nos tomamos muy en serio, nos volvemos locos. Todos nosotros cometemos errores en la vida. Y creo que el problema de la sociedad es no dejar que uno se ría de sus errores. La gente nunca se relaja y por eso no se divierte. No hay diversión si no te relajas y no te ríes de ti mismo. Y creo que en la vida hay que ser leve, hay que ser tranquila, hay que disfrutar. Si no, vas a estar siempre preso ahí, en las reglas, en las imposiciones y eso no me gusta. Me gusta la libertad de ser yo misma, de embarrarla, pedir perdón y seguir.

¿Cuál es para usted la clave de la felicidad?

Creo que la felicidad está adentro. No importa lo que tengas. Si no te sientes realizado por dentro, no hay felicidad.

ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @Uschimusic

