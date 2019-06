La modelo que en el pasado le robó el corazón a Angelina Jolie

Leon Neal / AFP - Instagram: @jennyshimizu

Angelina declaró que el amor que sintió por Shimizu fue “a primera vista”. “Probablemente me hubiera casado con Jenny Shimizu si no me hubiera casado con mi esposo”, aseguró en una entrevista al 'Daily Mail'. La actriz en su declaración aludió a Jonny Lee Miller, su primer esposo, con quien contrajo matrimonio en 1996 y de quien se separó tres años después.