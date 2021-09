Angelina Jolie: los motivos que llevaron a su divorcio de Brad Pitt 

Después de cinco años de una larga -y al parecer interminable- batalla legal por la custodia de sus hijos con el actor Brad Pitt, Angelina Jolie dio una dura entrevista a The Guardian, en la que dio más detalles acerca de los motivos de su divorcio.

Se sabía que el detonante, el momento en el que tomó la decisión de separarse, ocurrió en un avión y que, de por medio estaba una agresión de Pitt a su hijo Madox. Sobre el incidente, el actor de Había una vez en Hollywood ha admitido haberse pasado de tragos y haber gritado, pero jamás haber agredido físicamente al joven que en ese momento tenía 15 años.



Pero, pese a advertir que debía ser prudente y que había detalles que no podía revelar acerca de su matrimonio por estar en medio del proceso legal, Angelina Jolie alcanzó a dar algún otro detalle que sorprendió al público que está pendiente de cada detalle de la actriz.



“No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos”, fue una de las frases de la entrevista dada por la actriz de Maléfica, que hicieron eco en los medios.

Jolie afirmó que se encontró de pronto en una situación en la que los derechos de sus hijos podían ser vulnerados enfatizó en que temió por la integridad de su familia. "A menudo no se puede reconocer algo de forma personal, especialmente si se centra en las mayores injusticias mundiales, porque todo lo demás parece más pequeño. Es muy difícil".



Sin embargo, entre los detalles que más llamaron la atención fue la confesión sobre el desencanto que sintió cuando el actor del que se enamoró durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith, aceptó trabajar en una producción del hoy tristemente célebre Harvey Weinstein.

En el pasado, la actriz vivió un traumático episodio con el exproductor Weinstein -con quien trabajó cuando tenía 21 años, en el rodaje de Playing By Heat. Jolie declaró haber escapado de un abuso sexual por parte del hoy convicto exproductor por este tipo de conductas.



Por eso para Jolie fue tan duro que Brad Pitt aceptara trabajar en Bastardos sin Gloria, famosa película de Quentin Tarantino, coproducida por Weinstein Company.



"Recuerdo haberle dicho a Jonny, mi primer marido, que fue genial al respecto, que corriera la voz a otros chicos: 'no dejes que las chicas vayan solas con él'. Me pidieron que hiciera The Aviator, pero dije que no porque él estaba involucrado (...) Nunca volví a asociarme ni a trabajar con él. Fue difícil para mí cuando Brad lo hizo.

