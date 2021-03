¿Brad Pitt habría sido violento con Angelina Jolie o sus hijos?

La actriz Angelina Jolie se prepara para enfrentar el proceso de divorcio del también actor Brad Pitt en el que además de presentar pruebas contra él por violencia doméstica testificarían tres de sus hijos, Shiloh, Knox y Vivienne..



Así lo reveló el medio estadounidense The Blast, que tuvo acceso a los documentos de la corte donde se llevará a cabo el divorcio.





No es la primera vez que se aborda el tema: ya en el 2016, el intérprete había sido investigado por maltratar verbalmente a su hijo Maddox, de entonces 13 años. Sin embargo, meses más tarde fue absuelto al no encontrarse pruebas contundentes en su contra.

Después de la separación de la pareja, hace cinco años, la custodia legal de sus seis hijos ha sido el mayor conflicto.





En Twitter: @CulturaET

Lo invitamos a leer también