Nuevo capítulo en la novela del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt es una de las novelas más largas del mundo del espectáculo en los últimos tiempos. El proceso, que comenzó hace cinco años, ha sido tormentoso porque ninguna de las partes ha estado dispuesta a ceder.

Uno de los tantos temas pendientes en esta lucha es el de la custodia de los hijos. Jolie pedía quedarse con ella en exclusiva, con el argumento de que su exesposo era un peligro para ellos. En especial, citaba lo sucedido con Maddox Jolie-Pitt, quien hoy tiene 19 años y que tuvo mucho que ver en la solicitud de divorcio, debido a que este se vio involucrado en una supuesta pelea de la pareja en un avión.



En ese momento se ordenó recoger pruebas y testimonios, pero se no logró probar la existencia de la pelea ni tampoco que Pitt tuviera tendencias violentas. Finalmente, el juez John Ouderkirk falló a favor del actor y decidió que la custodia fuera compartida por ambos en partes iguales.



La decisión no le cayó bien a Angelina, quien consideró que el juez no escuchó a los que, según ella, son los testigos más importantes del caso, es decir, sus propios hijos. Oudekirk impidió los testimonios de Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox, para que ellos determinen quién quieren que sea su tutor.



Jolie solicitó que el juez Oudekirk sea recusado por prevaricato y este tema se está estudiando en otro tribunal. Si se falla a favor de la actriz, la sentencia de custodia compartida quedaría anulada y el proceso tendría que comenzar de nuevo.



