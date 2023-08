Andy Rivera es uno de los artistas más reconocidos en el género del reguetón a nivel nacional. Así que tanto sus seguidores como la industria musical están pendientes de todo lo que le suceda.



El pasado 7 de agosto, el cantante sorprendió a sus fanáticos con una foto suya en una cama de hospital y con la descripción:"Tocó descansar", acompañado de dos emojis.

Para tranquilidad de sus seguidores, el cantante reapareció en sus redes sociales con un mensaje de esperanza.



(Lea además: Andy Rivera se encuentra hospitalizado)



Si bien, no da mayores detalles de lo que lo obligó a ingresar a la clínica, Rivera continuó con un lindo mensaje para sus seguidores.



Este fue el mensaje que Rivera colgó en su red social:



"Nunca pensé en mi vida tener que atravesar por una etapa tan retadora y difícil de entender como la que estoy atravesando ❤️‍🩹🙏🏻, GRACIAS a Dios por fin regresé a casa🏡 , la extrañé demasiado y a mis peludos 🐶 también 🥹.



"Siempre me ha gustado darle una explicación a todo a través de la razón y no poder comprender muy bien lo q me pasa ha sido algo q me frustra, pero siempre Dios, mi familia y uds han estado ahí para darle a todo una explicación q va más allá de cualquier entendimiento. Cada día q paso agradezco el reto que enfrento, porque lo que he aprendido es maravilloso e invaluable, se han ido algunos, otros han demostrado estar ahí mas q nunca, también muchos hábitos negativos se han reemplazado por unos mucho mejores.



"He ido entendiendo q no soy mi profesión, no solo soy artista y ya, hoy entiendo q si mañana se acabara mi voz, todavía tengo mi alma, mi ser y corazón, para ser un gran ser humano q es lo realmente importante y lo q más aspiro ser. 💎



"Solo quiero hacer lo q amo con amor, sin presión y jamás olvidar quien soy.



(Le puede interesar: Johnny Rivera habría divulgado la razón de la depresión de su hijo Andy: 'las redes')



"Gracias a todos los q con amor y comprensión me han escrito mensajes llenos de cariño y empatía. Los amo, les envío mucho amor y fuerza para cualquier dificultad q estén atravesando. Estamos diseñados para adaptarnos, para enfrentar los retos, los problemas y salir de allí victoriosos a recibir nuevas oportunidades, niveles de éxito y felicidad", dice el artista.