Ella es la mexicana Andrea Meza, la nueva Miss Universo.

De 26 años y nacida en Chihuahua es la nueva Miss Universo, la mexicana Andrea Meza, que además habla seis idiomas y es ingeniera en software en la Universidad Autónoma de Chihuahua.



Meza, de 1,82 metros, era una de las favoritas desde el inicio del concurso, junto con la representante de Puerto Rico, que no pasó a la final.



La reina de Brasil, Julia Gama, ocupó el segundo lugar. Tercera fue Perú, Janick Maceta; cuarta, India, Adelline Castelino; y quinta República Dominicana, Kimberly Jiménez.

Andrea Meza, Miss Universo. Foto: EFE/ Miss Universe Org./benjamin Askinas

Al ser elegidas las cinco finalistas, a Miss México le preguntaron por el manejo de la pandemia. "No existe una forma perfecta de manejo, perdimos tantas vidas y eso no lo podemos aceptar. Debimos haber cuidado más a las personas", dijo.



Meza se vio muy segura en su declaración final, una nueva parte del concurso en la cual las finalistas tienen 30 segundos para hablar del tema que escojan a través de unas tarjetas.



El suyo fue la belleza y sus normas. "Vivimos en sociedad avanzada y con estereotipos. Pero hoy, la belleza no es solo como nos vemos. Para mí, también tienen que ver nuestro espíritu y los valores con los que crecemos. Por eso, les digo a las mujeres: No permitan que alguien les diga que no tiene valor".



La nueva Miss Universo, que vivirá en Nueva York durante el año de su reinado, se ha desempeñado como modelo profesional y hace parte de fundaciones que ayudan a niños en situación de vulnerabilidad.



También lucha por los derechos de los animales, lo que la llevó a ser vegana.



