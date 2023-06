Hace 25 años el mundo descubría la singular vida de cuatro mujeres en Nueva York. Eran cuatro amigas entre los 30 y los 40 años, solteras, con buenos empleos y muchas historias para contar.



Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda se convirtieron en símbolos de feminidad y feminismo, en símbolos de independencia e individualismo. En íconos culturales e íconos de la moda que le dieron forma a una generación de mujeres.



(Lea también: Las dos diseñadoras colombianas que vestirán a protagonistas en 'And just like that 2′)

Cada uno de estos personajes, muy distintos entre sí, lograron darnos a las mujeres una serie en la que se hablaba de sexo como nunca antes habíamos visto; una serie en la que se hablaba de relaciones tóxicas antes de que fuera un tema cotidiano; una serie en la que se hablaba de la posibilidad de ser feliz sin pareja, siempre y cuando se tuviera un grupo de amigas cerca y, por supuesto, una buena cartera de diseñador.

En diciembre del 2021, diecisiete años después del último episodio de Sex and the City, Michael Patrick King, creador y guionista, y HBO decidieron, con el estreno de la secuela And Just Like That..., traer de regreso a estos personajes que, aunque fuera del aire, seguían acompañando a mujeres de todas las generaciones.

La primera temporada de And Just Like That... trajo tres temas definitivos a la historia: la muerte de Mr. Big, la ausencia de Samantha y la exploración de nuevas sexualidades. Las protagonistas ya están entre sus 50 y sus 60 años y sus vidas han cambiado.

Hace pocos días, HBO Max estrenó la segunda temporada. Michael Patrick King –también creador, director y productor de Sex and the City– conversó con EL TIEMPO sobre la nueva serie, sus personajes, el sexo y... la ciudad.

¿Qué lo llevó a escribir sobre el mundo de las mujeres?

​

Yo me crié con tres hermanas, así que mis primeros amigos fueron mujeres o niñas. Entonces, cuando crecí, las vi como mis iguales, como mis compañeras. Honestamente, creo que soy bueno escribiendo sobre mujeres.

Facebook Twitter Linkedin

Michael Patrick King, director, guionista y productor de TV. Foto: FOTO: Cortesía Warner Bros. Discovery

¿Y qué ha aprendido sobre nosotras en ese proceso de escribir?

​

Lo que he aprendido de escribir sobre mujeres es que no hay manera de generalizar. Ninguna es igual a otra. El hecho de que alguien sea mujer no significa que se comporte como todas las demás mujeres. Eso es un prejuicio y una mentira. Así que lo que he aprendido de mis vastas sesiones de escritura con las mujeres con las que he trabajado, es que todo el mundo es diferente, y eso es lo emocionante.

¿Cree que eso hace parte del éxito de estas series?

​

¡Claro que sí! Eso es lo que funcionó en Sex and the City cuando empezamos, había cuatro tipos diferentes de personajes que podíamos entrelazar, diferentes historias, diferentes personalidades. Y ahora, en And Just Like That... tenemos más personajes, más puntos de vista. Todo esto es un gran aprendizaje.



(Le puede interesar: ¿Sabía que puede ver HBO max con resolución 4K en casa? Le contamos qué necesita)

Por cierto, ¿cuál fue el motivo para volver a traer estos personajes?

​

Volvimos para presentarles a estas cuatro mujeres en el mundo en el que hoy vivimos. Con todos los cambios que ha habido y todos los cambios que ellas han vivido.

Volvimos para presentarles a estas cuatro mujeres en el mundo en el que hoy vivimos. Con todos los cambios que ha habido y todos los cambios que ellas han vivido. FACEBOOK

TWITTER

¿Cree que los hombres han aprendido algo de estos personajes?

​

Creo que lo que los hombres podrían estar aprendiendo de los personajes femeninos del programa es que las mujeres son iguales a nosotros. Que cada una de ellas es absolutamente única y, definitivamente, que las mujeres son más fuertes de lo que creen y de lo que los demás creemos.

¿Era ese uno de sus objetivos para trabajar en estas series?

​

Sí. Estas mujeres se salen del estante o de la vitrina en la que muchos las veían y están en la vida, son nuestras socias, son desafiantes.

¿Debieron enfrentarse a muchos prejuicios con 'Sex and the City'?

​

Muchas de las fanáticas tenían 34 años (igual que las protagonistas) cuando comenzó este viaje. Y se generó una hermosa conexión entre la audiencia con Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte, básicamente, porque casi todas estaban experimentando lo mismo: la idea de que una mujer soltera después de los 30 es una mujer con problemas, esa era la idea de la época y nuestro viaje fue exponer esa mentira y también mostrar un punto de vista diferente.

Facebook Twitter Linkedin

Sarah Jessica Parker (Carrie) junto a John Corbett (Aidan, su nuevo novio en la serie). Foto: FOTO: Cortesía Warner Bros. Discovery

Con 'And Just Like That...' también se enfrenta a otros prejuicios?

​

Los personajes ahora tienen 56, 57 años y nuestra sociedad, básicamente, les está diciendo que a esa edad deberían tener todo resuelto. Y no es así. No tienen todo resuelto. ¡Están viviendo! Lo bello es que la audiencia que se sintió representada por estas mujeres a los 30 años, pueden verlas representándolas en esta etapa de su vida.

¿Ha cambiado la manera en la que envejecemos?

​

¡Martha Stewart está en la portada de Sports Illustrated y tiene 80 años! Carrie Bradshaw vivió sus 30 como quiso y está viviendo sus 50 como quiere. Así que Carrie está envejeciendo de la forma en que la debe envejecer: siendo fiel a como siempre ha sido ella y sin seguir estándares. Si quiere bajar a tomar un café con un tutú (falda corta de ballet), lo hace. Más allá de todo, creo, y luego de lo que sucedió con Mr. Big en la primera temporada, creo que la moraleja de la historia es que la vida es demasiado corta para no vivirla. Y eso es algo con lo que cualquiera puede relacionarse.



(Le puede interesar: Películas que muestran la Inteligencia Artificial y lo podrían hacer reflexionar)

El éxito jamás puede predecirse. Lo que sí se puede hacer es contar historias. La clave es escribir las cosas que los demás no están escribiendo. Debes preguntarte qué no se ha visto FACEBOOK

TWITTER

¿A qué atribuye el éxito de estas series?

​

Empiezo diciendo que el éxito jamás puede predecirse. Lo que sí se puede hacer es contar historias. La clave es escribir las cosas que los demás no están escribiendo. Debes preguntarte qué no se ha visto y, además, buscar una ventana donde algo de lo que dicen tus personajes refleje la realidad del mundo. Eso es lo que sucedió con Sex and the City. No puedes predecir si algo va a convertirse o no en un símbolo de su época, eso está fuera de tus manos. Creo que mi trabajo como dramaturgo es mirar el mundo y ver qué sería emocionante llevar a las pantallas y, por supuesto, hacer el mejor trabajo para reflejar algo de la sociedad de una manera fresca y diferente… y esperar a ver qué pasa y esperar a ver cómo responde la audiencia.

¿Cree en alguna clave que haya contribuido al éxito de 'Sex And The City'?

​

Nadie estaba hablando acerca de las mujeres solteras. Nadie. No había voces de mujeres solteras en la televisión o en las películas en ese momento.

ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @uschilevy