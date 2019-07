Las ofensivas ‘escenas’ de Amparo Grisales en redes sociales

Archivo particular

Amparo Grisales y la reconocida actriz Alejandra Borrero chocaron en la W Radio en el 2018 luego de que tuvieran una fuerte discusión en un auditorio en el marco del festival 'Ideas al barrio'. Grisales y Borrero se enfrentaron por temas relacionados con el feminismo, la violencia sexual, los homosexuales y los hombres. Borrero comenzó diciendo que se levantó de la mesa porque "la discusión debe ser basada en el respeto". "Amparo siempre tiene un tono de discusión, ella es una mujer maravillosa, pero que también a veces confunde los conceptos e insulta a la gente como me insultó a mí", señaló. A lo que Amparo contestó: "Yo iba a hablar de otra cosa, pero no me dejaron terminar". El punto más controversial fue cuando Amparo Grisales dijo que las mujeres violentas se vuelven lesbianas. Ella defendió su posición y dijo: "Yo no dije que todas, yo iba a hablar de otra cosa, pero no me dejaron terminar. Dije algunas. Diversas circunstancias vuelven a algunas mujeres así, a veces buscan también esa igualdad en una cosa biológica que es imposible porque los hombres gays nunca van a ser como las mujeres".