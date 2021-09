¿Qué planes hacer y qué regalar si celebra el Día del Amor y la Amistad?

El segundo año de pandemia, generado por el convid-19, y el bajo nivel de vacunación en la mayoría de países sigue siendo un obstáculo para las celebraciones masivas. En este mes en el que tradicionalmente se celebra el Día del Amor y la Amistad en Colombia, le traemos algunas ideas para festejarlo con los amigos, 'amigovios' o con su pareja amada.

La clásica



Una película o una cena romántica podrían ser la solución si desea celebrar esta fecha en su hogar.



Para los amantes de las series y películas, las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO GO y Disney Plus ofrecen un catálogo casi interminable de películas o series de amor.



Desde películas animadas románticas como la ‘Dama y el Vagabundo’ hasta otras un poco más subidas de tono como ‘50 sombras de Grey’ pueden ser una buena opción.



En el caso de que quiera acompañar la película o serie con algo de comer, un lomo al trapo acompañado con puré de papa y una copa de vino, serían los perfectos acompañantes de la noche.



Si no quiere cocinar puede pedir algo de comer, una pizza o unas hamburguesas con papas a la francesa también son una buena opción.



Si a usted y a su pareja les gusta cantar, hacer manualidades o realizar ejercicio, los siguientes planes le podrían interesar.



Hacer ejercicio juntos



En la mañana, los dos podrían compartir una sesión de entrenamiento virtual ya que varias personas especializadas en este tema están realizando ‘lives’ o publicando rutinas de entrenamientos en sus redes sociales.



Luego, pueden destinar la tarde para pintar mientras escuchan música o, si su hogar tiene patio o una zona verde, hacer un picnic con una tabla de quesos acompañados de una botella de vino. En el caso de que tengan hijos, podrían realizar una tarde de juegos de mesa y en la noche hacer un karaoke o cocinar algún postre.



¿Qué regalar?



Tradicionalmente, las cartas, las rosas o los chocolates son una opción ganadora para este tipo de fechas, pero al final, los gustos de las personas varían.



Sin embargo, estas son algunas opciones que le pueden servir y que se pueden ajustar a su presupuesto:



- Ancheta de dulces.

- Peluches.

- Perfumes.

- Libros.

- Maquillaje.

Suscripción a una plataforma de streaming.

-Agendas.

- Cremas para el cuerpo.

- Objetos personalizados.