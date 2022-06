La actriz Amber Heard, que ha estado en el foco de atención de los medios mundiales, luego de su juicio contra su exesposo Johnny Depp, sigue siendo noticia, ahora porque un centro especializado en estética dice que ella tiene uno de los rostros femeninos más perfectos de mundo.

Según el doctor Julian De Silva, del Centro de Cirugía Plástica y Cosmética Facial Avanzada de Londres, hizo la revelación, a través de un análisis de mapeo facial, en el que se midió la proporción áurea griega de la belleza, que es 1,618, según lo informa el portal inglés 'Unilad'.



El doctor De Silva dice que esto se hace a través de la denominada proporción 'Phi', que analiza una combinación de ojos, nariz, labios y mentón.



"En 2016, de Silva descubrió que Heard se suscribía a esta teoría con un 91,85 % de precisión en la proporción áurea griega de Beauty Phi", anota el portal inglés, dándole crédito también a Us Weekly.



En ese momento, el doctor le dijo a ese portal dijo: “Los griegos descubrieron que la proporción ocurre en todas partes en la naturaleza y durante miles de años se pensó que contenía la fórmula secreta de los rostros más bellos del mundo”.



Como datos curiosos, el doctor De Silva le reveló a 'Unilad' que con el mismo método se encontró que, por ejemplo, Kim Kardashian tiene las cejas más perfectas científicamente, Scarlett Johansson tiene los ojos más perfectos científicamente, mientras que la modelo Emily Ratajkowski tiene los labios más perfectos científicamente.



De otro lado, Heard sigue sorprendiendo. En entrevista con el programa ‘Today Show’ la actriz, de 36 años, admitió seguir amando a su exesposo Johnny Depp, luego del tortuoso embrollo legal en el que ambos se enfrascaron en los últimos meses y que dejó como ganador al intérprete del capitán ‘Jack Sparrow’.



“ Lo amo. Lo amé con todo mi corazón (...) Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara, pero no pude”, mencionó la actriz en entrevista con Savannah Guthrie de ‘Today Show’.



“Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”, agregó.



Cabe resaltar que Deep, de 59 años, demandó a Heard por difamación, luego de que esta lo acusó de maltratarla físicamente. Según se puede ver en algunas de las primeras versiones del caso, la artista se autodenominaba como ‘Víctima de abuso doméstico’.