Amber Heard y Jhonny Deep protagonizaron uno de los juicios más mediáticos de los últimos años. Todo empezó cuando el actor de ‘Piratas del Caribe’ demandó a su pareja por difamación, luego de que ella publicara un artículo en el ‘Washington Post’ alegando que era víctima de violencia doméstica y sexual.





Desafortunadamente el panorama se tornó oscuro para la actriz, quien después de seis semanas de intensas audiencias en la corte, los jueces la encontraron culpable de actuar con malicia al escribir la columna en el icónico periódico y de difamar la imágen de Depp.

Así las cosas, el tribunal ordenó a Heard pagar la suma de diez millones de dólares por daños y perjuicios a su exesposo. Un dinero que según argumentó su equipo legal, no tiene, pues su imágen cayó por el suelo tras el veredicto y ningún estudio quiere contratarla para realizar producciones cinematográficas.



Una situación que la ha puesto entre la espada y la pared , ya que se ha declarado en bancarrota con el fin de buscar apelar la decisión o de encontrar acuerdos de pago que le permitan alivios económicos.



"Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y conforme a la Primera Enmienda. Por lo tanto, estamos apelando el veredicto", comunicaba un portavoz de la artista.



Amber Heard durante el proceso judicial por difamación. Foto: EFE

¿Se salva de pagar?

SI bien declararse en la ruina puede ayudar a que el pago se postergue en el tiempo, no la absuelve de su obligación financiera con Johnny Deep, así lo afirmó Bruce Markell, profesor de Derecho y Práctica de Quiebras en la Facultad de Derecho Northwestern Pritzker de Illinois en una conversación con la revista ‘Law and Crime’.



“Ella podría obtener una ventaja procesal que consiste en proponer pagar el laudo a lo largo del tiempo”, señaló.



"Si la señora Heard tiene los medios financieros para pagar la sentencia, declararse en bancarrota para detener o reducir los pagos podría verse como mala fe. No obstante, no tengo idea de la condición financiera presente o futura de ella”, agregó.



Amber Heard podría salir de 'Aquaman 2', tras juicio con Johnny Deep Foto: Warner Bros.

¿Qué hará Johnny Depp?

Ante la arremetida jurídica de Amber Heard el equipo de abogados del intérprete del capitán ‘Jack Sparrow’ ha manifestado no dar ‘su brazo a torcer’ y apelará cualquier decisión que vaya en contra de los intereses de su cliente.



"El veredicto habla por sí solo, y el Sr. Depp cree que este es un momento para que ambas partes sigan adelante con sus vidas y vuelvan a ponerse en pie”, manifestaron en un comunicado oficial



“Si la Sra. Heard está decidida a continuar el litigio apelando el veredicto, el Sr. Depp presentará una apelación simultánea para garantizar que el Tribunal de Apelaciones considere el registro completo y todas las cuestiones legales relevantes", acotan.



En junio, un jurado de Virginia falló a favor de Depp con una indemnización de 10 millones de dólares. Foto: Steve Helber. AFP

