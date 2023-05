Jorge Andrés Alzate, o 'Alzate' como también es conocido, acaparó la atención de sus seguidores luego de que se revelará un video en el que se mostraba como el cantante se había accidentado en horas de la noche, al parecer, por un fuerte aguacero.



En las imágenes que dio a conocer el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, se evidenció como la camioneta blanca del famoso de 42 años quedó con daños en la parte delantera y trasera.



(Le recomendamos leer: El despecho nunca ha derrumbado al popular cantante Alzate)

Igualmente, en el video se ve al acompañante de Alzate en medio de la torrencial lluvia diciendo “Es mejor que sigamos, ¿para qué nos vamos a estresar desde ya?"; esto, mientras muestra como en la parte esquinera del vehículo de marca Toyota quedó destruida.



Hasta el momento, no se sabe si el siniestro vial habría dejado heridos, pues el famoso cantante de ‘Ya me cansé’, ‘Maldita traición’, entre otros temas, no se ha pronunciado tras el tremendo susto.



(Podría leer: Alzate se inspiró en un amigo para escribir 'Mi Venganza', con Yeison Jiménez)

No es la primera vez que el artista de música popular sufre un accidente, ya que en 2018 un vehículo impactó contra él, ocasionándole contusiones en su cabeza y laceraciones en varias partes del cuerpo.



FELIPE SANTANILLA AYALA

ELTIEMPO.COM

