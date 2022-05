No tenía un plan definido, ni una hoja de ruta, se fue “cocinando a fuego lento, como los buenos platos de la comida vasca”.

Álex Ubago confiesa que hubo “un poco de improvisación” en la producción de su último álbum, 20 años, con el cual celebra sus dos décadas en la música. Pero no se refiere a la improvisación de hacer las cosas de cualquier modo.

El artista vasco habla más bien de ‘chispa’, de intuición y de ideas que brotaron en el proceso de construcción. Fueron seis meses dándole vueltas a cuanto se les ocurría a él y a su equipo, y lo que empezó como un álbum de versiones nuevas de éxitos viejos terminó siendo uno de colaboraciones con amigos.

“Lo veo como una especie de fiesta de cumpleaños, una celebración de esos 20 años entre amigos”, dice el artista en una entrevista, vía Zoom, desde su casa en San Sebastián (España).

¿Qué considera que ha sido lo más importante en sus 20 años de carrera?

Si hay una palabra que lo resume todo es agradecimiento a la vida, a mis fans, a tantas personas con las que he podido compartir la música y que han estado a mi lado y sin las cuales habría sido imposible llegar hasta aquí. Y lo mejor, al final, es el hecho de poder disfrutar y dedicarme a la música, lo que más me gusta hacer que es componer canciones, cantarlas y llevarlas por el mundo, la suerte de haber podido llevarlas a tantos lugares y compartirlas con tantas personas.

(Puede leer: 'Música, maestro': Adriana Lucía le rinde homenaje a Lucho Bermúdez).

¿De dónde surgió la idea del disco?

La idea inicial no era hacer un disco de colaboraciones, lo que quería era regrabar mis canciones más importantes de mis discos, unificándolas a nivel de producción. Luego, durante la grabación, con Paco Salazar, mi productor, se me ocurrió la idea de invitar a unos amigos a que grabaran algunas canciones conmigo, y fue tan bonita la respuesta que acabé convirtiendo el proyecto en un disco de colaboraciones. De alguna manera lo veo como una especie de fiesta de cumpleaños, como una celebración de esos 20 años, entre amigos.

Desde Qué pides tú hasta Canciones impuntuales, hay muchos temas para escoger...

El disco ha sido como los buenos platos de la cocina vasca, cocinado a fuego lento y en el espacio de medio año FACEBOOK

TWITTER

Lo primero en lo que pensé fue en mis fans, pensé en qué canciones no podían faltar en un disco como este. Al final creo que están las canciones más importantes de mi trayectoria, las que han sido los sencillos principales de cada uno de mis discos. Luego me di un espacio para canciones que, aunque no hayan sido las más conocidas, sí son unas de las más especiales para mí, por razones personales. También tuve en cuenta la opinión de mi equipo, de la discográfica, del equipo de management, de Paco Salazar, mi productor, pensando a cuáles canciones podríamos sacarle más partido a nivel de producción, de arreglos, de darle un sonido nuevo y de tratar de sorprender. Eso fue una mezcla de todo esto, es lo que al final compone la elección del repertorio de estas 18 canciones.

Si pudiera escoger una canción que represente los 20 años de carrera musical, ¿cuál sería?

Creo que sería incapaz de decir solo una, porque cada canción pertenece a un momento distinto. Obviamente hay canciones como Sin miedo a nada y Aunque no te pueda ver, que son las más escuchadas, las que más se han conectado con la gente y realmente me representan, compuestas desde lo más profundo de mi corazón y que hablan de sentimientos muy concretos y muy profundos de un momento determinado de mi vida.

(Le recomendamos leer: Camila Cabello presumirá de sus raíces latinas en final de la Champions).

Además de la cercanía con algunos, ¿qué más tuvo en cuenta para elegir los artistas que lo acompañan?

Las invitaciones para este disco es algo también que se fue dando sobre la marcha, no ha sido premeditado, no era como si dijera: esta va a ser la lista y estos son los artistas que quiero llamar. Ha habido un poco de improvisación en ese sentido, pero también hay algo que une a todos los invitados en el álbum y es que con todos ellos me une una amistad, verdadera y cercana. Todos son artistas con los que tengo una conexión muy grande a nivel musical, por los que hay una fuerte admiración, mutua, creo yo.

Y la improvisación dio resultados...

Poco a poco se fue dando y luego, también, se fue llamando a compañeros, iba pensando a la vez en las canciones y en qué voces podían encajar o hacer especiales esas canciones. Luego también quise que hubiera una cierta variedad en el disco entre artistas más veteranos o más cercanos a mi generación, con los que nunca había grabado, y artistas más emergentes, más jóvenes, voces nuevas a las cuales me apetecía darles un espacio, al igual que hicieron conmigo otros artistas cuando yo empezaba.

¿Qué fue lo más difícil de todo este proceso?

El disco ha sido como los buenos platos de la cocina vasca, cocinado a fuego lento y en el espacio de medio año. La primera mitad de 2021, básicamente fue el espacio de tiempo durante el cual se gestó el disco. Lo más difícil, probablemente, ha sido grabar un disco de colaboraciones en época de pandemia, teniendo en cuenta las limitaciones.

(Lea también: Murió Andy Fletcher, de Depeche Mode).

¿Cómo se hizo la colaboración con Matisse para la versión de Aunque no te pueda ver?

Al final el género urbano no es otra cosa que la música que sucede en la calle y eso tiene que seguir ocurriendo FACEBOOK

TWITTER

Aunque no te pueda ver es, sin duda, una de las canciones que más se ha conectado con el público; de hecho, a día de hoy es mi canción más escuchada en las plataformas. Ha tenido mucho éxito en todos los países de habla hispana, pero tuvo una especial conexión con el público mexicano, por eso decidí invitar a un grupo mexicano para grabar esta canción. Y Matisse es, aparte de mi relación personal con ellos a nivel musical, uno de los grupos con los que me siento más identificado a nivel de estilo. Es verdad que ahora en la música hay más exposición de la música urbana, quizás no es tan fácil encontrar grupos que estén sonando y que estén presentes, que sean más cercanos a mi estilo, más clásico, más melódico, más cerca del pop de siempre, y Matisse en ese sentido los siento más cerca de mí.

¿Piensa que el género urbano seguirá dominando o volveremos a lo básico?

Ojalá tuviera esa bola de cristal, ojalá supiera cuál es la fórmula ideal en cada momento para el éxito, pero no creo que se vaya la balada, al igual que no creo que se vaya el género urbano. Al final el género urbano no es otra cosa que la música que sucede en la calle y eso tiene que seguir ocurriendo. Pero, de alguna manera, la balada o el pop también surgen en la calle. Creo que lo importante es que haya de todo para elegir y creo que a veces las personas queremos escuchar reguetón y a veces queremos ‘perrear’ y a veces queremos bailar, y a veces estamos más nostálgicos y queremos escuchar una balada, emocionarnos, y eso es lo bonito de la música. Podrá haber tendencias, pero siempre habrá público para todo, quiero creer eso.

ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84