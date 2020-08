Alejandro Sanz y su complicado divorcio que le puede salir muy caro

Alejandro Sanz ya no es la Persona favorita (uno de sus más reconocidos éxitos) de Raquel Perera, quien fue su esposa por más de una década. Ni ella de él.



La pareja anunció el año pasado su separación, pero hasta ahora llegará el proceso a los juzgados, que será en septiembre y que ha tenido varios aplazamientos debido a la pandemia. Eso sí, todo apunta a que no será tranquilo.



Él está en Madrid y ella en Miami, con los dos hijos que tuvo con el artista, Dylan y Alma, que tienen 9 y 6 años. Y todavía no se sabe dónde será la primera audiencia, si en España o Estados Unidos, países en los que cada uno hizo su demanda, pero lo que sí queda claro es que habrá tormentas, especialmente por el tema económico.



Por lo pronto, Perera y los niños viven en un apartamento en la isla artificial Hibiscus, en Miami Beach, luego de dejar una casa por la que pagaban 18.000 dólares mensuales, aunque no ha trascendido el precio del arriendo en el nuevo lugar, un exclusivo sector que cuenta con vigilancia las 24 horas, muchas medidas de seguridad y espacios con entre tres y 9 habitaciones y en muchos de ellos hay más baños que cuartos.



La televisión y los medios de Miami hablan del tema. También, el El País de España, que publicó que en el programa de televisión Ventaneando, uno de los más vistos por los latinos en Estados Unidos, Perera le exige a Sanz una pensión para sus hijos y además para gastos escolares, viajes, apoyo estudiantil, campamentos, seguros médicos y dentales, entre una larga lista.



Y un “pago retroactivo desde julio de 2019, considerando que el artista no ha dado lo suficiente durante este año. Eso implicaría unos 47.000 dólares al mes”, dice el periódico español, lo que en pesos colombianos sumaría alrededor de 177 millones.



La mujer, agrega El País, reclama un seguro de vida en el que ella sea la única beneficiaria, además de una “pensión, por su dedicación y su contribución y ayuda al éxito profesional, al reorganizar sus compañías y con su sacrificio personal”.



Igualmente, “una repartición equitativa de los bienes obtenidos durante los 12 años juntos”, pues afirma que dejó su vida personal para ayudar a la economía del hoy ex hogar, no solo dedicada a los hijos sino ayudando a que las empresas de Sanz fueran eficientes y prosperaran.



“De hecho, afirma que fue presidenta durante años de Gazul Producciones, principal compañía de Sanz, sin tener un sueldo”.



Sanz, famoso por sus temas románticos y sensibles, dejó de lado su vena artística y le escribió a la corte de Miami diciéndole que Perera actuaba “de mala fe y que su separación se debía solventar en los tribunales españoles, no solo porque él hubiese comenzado el proceso en su país de origen, sino también porque así lo firmaron ambos en su acuerdo matrimonial”.



De paso, que rebajaba la cifra de gastos mensuales para ella y sus hijos de 47.000 dólares a 17.000.



Perera saltó de inmediato y pidió, en Miami, la congelación de los bienes del cantante porque su temor es que “malgaste todo lo que ha logrado durante estos años y que por tanto no queden bienes para sus hijos”, escribe El País.



En lo único, por ahora, que no hay pelea, es en lo relacionado con la custodia de los hijos, en la que ambos están de acuerdo en que sea compartida.



Sin embargo y teniendo en cuenta lo poco que Sanz ha visto a Dylan y Alma en los últimos meses debido a que vive en Europa con su nueva pareja, la artista plástica Rachel Valdés; sus giras antes de la emergencia y la pandemia misma, que le ha impedido viajar, Perera dice que es un tema que se puede negociar mucho mejor.



En septiembre se empezará a cerrar este capítulo matrimonial, del que Sanz, al parecer, no salió con el Corazón partío, pero si podrá ver afectado su bolsillo antes las solicitudes de Perera.