Después de México, la siguiente parada de la gira ‘Sanz en Vivo’ será Bogotá. Y desde ya el artista anuncia que traerá, en vivo, su nuevo tema, Correcaminos, al lado de Danny Ocean, que hace parte de un EP con tres canciones, y algunos cambios en el show.



En entrevista, dice que luego de ir “puliendo” algunos elementos de la parte audiovisual y de repertorio Colombia verá un show completamente renovado. “Quiero hacer un nuevo repertorio para toda esa etapa que viene y cambiar algunos temas, ponerme un poquito en la piel de la gente y pensar qué es lo que le gustaría escuchar cuando están en un concierto”, asegura.



Alejandro Sanz habló con EL TIEMPO vía Zoom, sobre su colaboración con el artista venezolano, lanzado esta semanas, y su concierto en Colombia.

¿Cómo llegó a colaborar con Danny Ocean para el tema 'Correcaminos'?

​

Nos conocimos hace algún tiempo, y la verdad es que me llamó mucho la atención, creo que es un artista diferente cuando lo escucho. Primero, lo sofisticado en su forma de cantar, en su técnica, pero también el corazón que le pone a la hora de interpretar. Me parece uno los artistas más interesantes que están ahora mismo en la palestra. Él me sugirió hacer alguna colaboración y yo le dije, va a llegar el momento y la canción justa para ambos y vamos a hacerla.

¿A qué alude, cuál es el sentido de la canción?

​

Cuando empezamos con el boceto de la canción sentí que la metáfora del correcaminos tenía mucho que ver con la actitud ante la vida, cómo enfrentas a la vida. La vida, al final, es la búsqueda de algo, agarrar tu camino y que nada te pueda parar hasta que consigas lo que quieres, tu meta o tu logro.

¿Qué quiere decir esa metáfora para usted?

​

Correcaminos, como te digo, es la actitud. Me gustaba del Correcaminos, el famoso dibujo animado, que prácticamente casi ni sabía que el Coyote existía, quien dedicaba su vida entera a intentar joderle la vida al Correcaminos y el otro ni siquiera sabía que existía. Con esa actitud estaba negando la existencia de los obstáculos, de los problemas y de las bombas marca Acme (risas). Yo creo que ese es el mensaje, un poco de lo que representa el Correcaminos.

Colabora con Danny Ocean, artista urbano puro. Qué género hallamos en esta composición, porque hay algo de pop, algo de urbano, de flamenco...

​

Pues creo que lo ha definido muy bien, hay un flamenco-pop-urbano, creo que esos tres géneros están presentes en esta canción. El género urbano ya lo mezclé con el pop y con el flamenco hace casi 20 años, prácticamente, con El tren de los momentos o No es lo mismo o el dueto que hicimos Shakira y yo (Te lo agradezco), ese género ya lo he visitado muchas veces, lo que pasa es que el género urbano abarca muchísimas cosas, desde el rock hasta el propio rap, el urbano puro; en fin, hay un montón de subgéneros dentro del género urbano.



Hablando de flamenco y de sus influencias y mezclas, España tiene a Rosalía. ¿Ha pensado en colaborar con ella?

​

Nunca descarto colaborar con nadie. Creo que la música es maravillosa para compartirla y la verdad es que Rosalía tiene una forma muy personal de hacer música y es muy interesante lo que hace, está innovando en cada uno de sus discos, siempre da un poco más, me gusta como artista.

¿La letra de 'Correcaminos' dice: “Si no te tengo en esta vida, tu tranquila, que en la otra yo te consigo”. ¿Qué significa en el contexto de la canción?

​

Se pueden dar muchas interpretaciones, pero es como lo que uno persigue. Si estás persiguiendo la felicidad, la felicidad; si estás persiguiendo la gloria, la gloria; si estás persiguiendo un amor, pues el amor, pero, sabe, la actitud es yo voy por esto y si no puedo en esta vida será en la otra, pero no voy a parar, y estás dando por hecho que existe otra vida para ir a perseguir lo que sea.

Viene de nuevo a Colombia...

​

El año pasado estuvimos en Barranquilla y en Bogotá, y de hecho fíjate que fuimos a esos conciertos porque se quedaron colgados de la época de la pandemia, cuando se cerró todo. La noche siguiente tocábamos en Bogotá, la alcaldesa cerró absolutamente todo y de ahí tuve que volar a Miami, pero fue el último de los conciertos, tuvimos que ir a tocar los que se habían quedado de la gira anterior, pero con esta nueva gira no hemos ido todavía, así que con toda la ilusión de volver y de llegar a hacer esos conciertos.

Probablemente podamos volver a Colombia en algún momento más adelante, pero la verdad es que las fechas no dan para mucho más. FACEBOOK

TWITTER

Viene solo una fecha a Colombia.

​

Probablemente podamos volver a Colombia en algún momento más adelante, pero la verdad es que las fechas no dan para mucho más... y es que acabo de verlas todas juntas y me ha agobiado un poco.

Es un trabajo que disfruta.

​

Claro, me gusta, pero, cuidado, tiene una carga de responsabilidad, porque uno quiere hacerlo bien siempre y cuando tienes muchos conciertos seguidos te puedes resfriar, te puedes poner malo, no puedes estar cansado, tienes que salir y darlo todo, a veces cuesta un pelín, pero la mayor parte de las veces lo disfruto.



Se habla mucho de la gira ‘Sanz en Vivo’, en especial de la parte audiovisual, del montaje...

​

Hemos ido puliendo la parte audiovisual y el repertorio, ahora quiero hacer un nuevo repertorio para esta etapa que viene y cambiar algunos temas, ponerme un poquito en la piel de la gente y pensar qué es lo que le gustaría escuchar cuando están en un concierto. Voy a cambiar varias cosas, ya he cambiado algunos elementos dentro de la banda también, y van a ver algo completamente diferente, espero que lo disfruten, siempre me gusta pensar que los conciertos son algo que está vivo y que van cambiando y mutando a lo largo de una gira, porque esa tensión nos pone alerta y a mí me gusta la tensión y me gusta estar alerta.

Va a editar un EP con tres canciones, ¿por qué no más?

​

Los EP tienen máximo tres, cuatro canciones, creo, pero tenía esas tres canciones que me quemaban las manos, y las quería sacar y la verdad es que me ha parecido bonito recuperar un formato que ya casi ni existía, que es el EP, y de hecho ahora si están sacando más EP, hay mucha gente que está sacando discos de más de tres o cuatro canciones. Me parece un formato muy interesante porque date cuenta que ahora, si sacas un álbum entero, normalmente se escuchan tres, cuatro canciones y el resto pasan como al limbo, ahí donde viven las canciones que nunca se terminaron de escuchar. Ese formato te permite ser más dinámico y también poder dedicar un tiempo razonable a grabar un disco.

¿Las tres canciones son distintas en su temática y su forma de concebirse?

​

Cuando las escuchen creo que pueden sacar sus propias conclusiones, porque tienen un hilo conductor, que soy yo, pero cada canción es un mundo, una historia nueva.

AUTOR: ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84