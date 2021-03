Alejandro Riaño responde con humor a críticas de seguidores

Con su estilo simpático, al que tiene acostumbrados a sus miles de seguidores, el comediante bogotano Alejandro Riaño subió un video en el cual se lanza de 'youtuber' por un día, para defenderse de las críticas que aseguran que las amenazas que dice recibir fueron para conseguir escoltas.



A Riaño se le aprecia en el campo, con efectos especiales con cara endiablada, en donde muestra que no necesita camionetas blindadas del Estado, pues él ya tiene una que consiguió "con su propio trabajo".

"Me parece un poco lobo, y un poco narco, pero es por mi seguridad", dice el humorista, acompañado de unos amigos.



En el video, Riaño revela que una de sus seguidoras lo acusa de recibir dinero del actual gobierno.



"A ver te explico", le contesta Riaño a su seguidora. "Sí hay una producción que recibió una plata del Ministerio de Cultura (La ley del cine), para la realización de dicho proyecto", explica el humorista.



Al considerar que "no le fue bien como youtuber", anota Riaño: "En el próximo video me pongo tetas. A lo mejor así llamo la atención".

