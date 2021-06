Alejandra Guzmán y las peleas con su hija, una historia eterna

La familia Guzmán se acostumbró a ser el centro de polémicas mediáticas y parece disfrutar de estar en medios a diario peleando entre ellos.

Las que más 'lora' dan son la cantante Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, que se acusan todo el tiempo de distintos hechos. Frida Sofía dijo que su mamá le había "robado" un novio, entre otros, y se dice que la joven, en algún momento, golpeó a la roquera.



Siempre lo hacen públicamente y distintos programas de televisión se aprovechan de la 'locuacidad' de Guzmán y su hija para conocer las distintas versiones de sus peleas.



Estas no han sido ajenas a los padres de Guzmán, pues Frida Sofía dijo que su abuelo, el exitoso cantante Enrique Guzmán, famoso en la década de los años 60 y 70, había abusado de ella cuando tenía 5 años.



Lo contó en el programa De primera mano, a cargo del periodista Gustavo Adolfo Infante, en el que también narró los problemas con su mamá.



Inmediatamente, Alejandra Guzmán salió a defender a su padre y dijo que todo era mentira. Argumentó, además, que la joven necesita urgente tratamiento. Mientras, el cantante dijo que antes de que Frida Sofía hablara del supuesto abuso en medios, lo llamó a amenzarlo.



Enrique Guzmán, muy contrariado, manifestó que tomaría acciones legales contra su nieta y contra Gustavo Adolfo Infante, por "incictar al odio público”.



De paso, le pidió al comunicador que no se acercara a su casa y menos a él, a lo que este repondió, el primero de junio pasado, que la denuncia en su contra por parte de Guzmán “no fue procedente. Pedía a las autoridades que me prohibieran acercarme o comunicarme con él, asistir o acercarme a su domicilio. Hoy la Fiscalía de Investigación Estratégica de asuntos especiales determinó que como no me he acercado a su domicilio ni a la familia, no hay justificación en la implementación de dichas medidas. También, debido a que no he realizado conductas de agresiones en su contra se determinó que tampoco se justifica la implementación de protección que solicitó Enrique Guzmán”.



Se confirmó, además, una demanda de Aleajandra Guzmán contra Infante. Medios mexicanos publicaron que Gil Barrera, editor de la versión impresa de la revista TVyNovelas, contó que la cantante acusó a Infante de daños y perjuicios a su familia por la entrevista con Frida Sofía.



“Estoy en condiciones de confirmar que hay una nueva demanda por daños y perjuicios contra Gustavo Adolfo Infante. La demandante es Alejandra Guzmán”, dijo Barrera.



¿Cuando terminará este show mediático?



