¿Alejandra Guzmán cambiaría su testamento para presionar a su hija?

El corazón del espectáculo mexicano ha vivido un terremoto durante el último mes por cuenta de una familia emblemática de las artes mexicanas: la que surgió a partir del matrimonio, en 1967, entre Silvia Pinal (para entonces consagrada actriz de cine) y la estrella de la canción del momento, Enrique Guzmán.

La pareja llegó incluso a tener un show de variedades conjunto en televisión y ante las cámaras el público vio crecer a su hija, Alejandra Guzmán. El matrimonio no terminó bien. A lo largo de los años, Silvia Pinal ha dicho, tanto en entrevistas como en su propia autobiografía, que su exmarido fue violento con ella de muchas maneras.



La hija de ambos, Alejandra, es la exitosa cantante conocida en América Latina por canciones como Hacer el amor con otro o Reina de corazones, entre muchos éxitos. Apenas estaba despegando como artista, en vías de consagración cuando, en 1992, dio a luz a Frida Sofía, su hija con Pablo Moctezuma.



Con el tiempo, salieron a la luz los conflictos entre madre e hija. Fueron tan ventilados en medios de farándula (incluida una historia de rivalidades entre las dos a causa de un exnovio de la joven), que el público parecía estar curado de espanto en cuanto a noticias acerca de su pésima relación.

La denuncia de Frida

Pero, hace poco más de un mes, Frida Sofía causó un revuelo colosal al dar una entrevista en la que afirmó que su abuelo, Enrique Guzmán había abusado de ella. Según palabras de la nieta, aquel que alguna vez fue el galán de cine que cantaba canciones románticas, el hombre por el que suspiraban las adolescentes de los años 60 y 70, la había "manoseado" en su más tierna infancia. Habló de recuerdos de cuando tenía 5 años.

El mundo del espectáculo se dividió entre quienes no le creían y quienes la apoyaban. Una etiqueta o hatshtag con la leyenda #yositecreofrida fue tendencia en redes.



Alejandra Guzmán no tardó en aparecer, en un video aparentemente conciliador diciéndole a su hija primero que había cosas que debían ser resueltas en familia, en privado, y que por favor se acercara a hablar con ella. De paso indicaba que ponía las manos en el fuego por su padre. También quedó flotando la idea de la preocupación por el equilibrio mental de la influencer.

Los medios mexicanos se volcaron entonces hacia Guzmán, de 78 años. La primera reacción del cantante fue hablar de su preocupación por el estado mental de su nieta. Después, dio entrevistas, en alguna lloró al desmentir las acusaciones.

El escándalo tomó grandes dimensiones: se le pedían pruebas a Frida Sofía, que entonces firmaba en sus redes como Frida Sofía Guzmán y ahora firma como Frida Sofía Moctezuma. Sus abogados afirmaron que ella consideraba entablar una demanda en los estrados legales.

Enrique Guzmán entabló una demanda en contra de su nieta. De paso, también demandó al periodista que realizó la entrevista en la que Frida Sofía reveló los pormenores de su relación con el cantante de Tu cabeza en mi hombro. Entre estos que a la edad de 5 años llegó a creer que ese "manoseo" al que era sometida era el tratamiento normal de un abuelo a su nieta.

El testamento

En fechas recientes, Pablo Moctezuma, el padre de Frida, dio a conocer que Alejandra Guzmán en su intento de que su hija retire las acusaciones, habría cambiado su testamento -en el que antes le dejaba un alto porcentaje de su fortuna a Frida- para dejárselo a su ahijado y sobrino Apolo, hijo de su hermano Luis Enrique Guzmán.

La respuesta de Frida Sofía no se hizo esperar. En redes escribió: “Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor. Fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos ¿cómo para qué? ¡Dinero viene y va, gente! Yo no necesito andar de buitre esperando que se mueran para recibir un dinero... ese es otro”.



Según fuentes del espectáculo mexicano indican que la Guzmán estaría dispuesta a revertir ese cambio si Frida pide perdón y se retracta de lo que ha dicho.

Pero Frida Sofía no deja de responder. Indicó que "cuando alguien da algo no es para restregarselo y usarlo como hueso de perro", además reveló que su madre le debía una casa que le regaló su abuela paterna. "O sea que mejor díganle a la Yo-Yo (Alejandra), que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la robaron por su culpa, por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre a su hotel".

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET