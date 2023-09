No solo lo ha dicho entrevistas, Alejandra Guzmán expresó su deseo de recuperar a su hija Frida Sofía en una de sus canciones de reciente estreno titulada Milagros. La canción, que vio la luz en agosto tiene una letra que dice: “Siempre pienso en ti, soy tu madre y eso nadie va a cambiarlo. No me sé rendir, todavía te espero aquí porque creo en los milagros, sueño todavía que regresas y caminas a mi lado”.

La canción lleva a recordar la turbulenta relación que tiene la diva del rock mexicano con su hija. Una relación que, al parecer, nunca ha sido fácil, pero que tuvo un momento quizás definitivo de quiebre cuando Frida Sofía hizo pública una denuncia en la que señaló que su abuelo, Enrique Guzmán, había abusado de ella en su niñez.

Alejandra se puso inmediatamente del lado de su padre, mientras abuelo y nieta amenazaban mutuamente con demandarse. Frida Sofía sí entabló la demanda pero dos años después desistió de seguir con el proceso, porque según ella, había cumplido el objetivo de exponer a su abuelo.



Desde aquella denuncia, las desavenencias se han ventilado públicamente. Se llegó a hablar de que la madre había desheredado a la hija, de que la hija había dejado de usar el apellido Guzmán, para llevar el Moctezuma de su padre. Y Frida Sofía ha hecho recriminaciones públicas hacia su madre. La reconciliación no parece estar cerca, sin embargo, Alejandra grabó la canción y la relación con su hija ha sido tema en las recientes entrevistas que ha dado.

"Siempre va a estar la esperanza de volverla a ver'

Frida Sofía Guzmán, hija de la cantante Alejandra Guzmán.

Una de estas entrevistas fue con la periodista Pati Chapoy, quien le preguntó si había buscado a su hija con miras a una posible reconciliación. Alejandra no descartó la posibilidad, pero su respuesta indica que prefiere darle tiempo.



“Siempre va a estar esa esperanza de volverla a ver, volverla a abrazar, platicar muchas cosas, así es la mejor manera de volver a empezar”, dijo la cantante.

La artista también señaló que ha habido mucha gente en medio de las dos. Y por eso ha decidido sanar en soledad y esperar a que Frida Sofía madure.



“Pienso que el tiempo también ayuda a sanar las cosas, siento que ha habido mucha gente que se ha aprovechado y ha manipulado la situación, pero tengo que dejar que ella madure y se dé cuenta, que viva, que tenga su fondo. Todos tenemos uno. Tengo que permitir también que se equivoque”, dijo.

La madre dijo que el distanciamiento entre las dos comenzó antes, cuando dejó de darle dinero a Frida Sofía, para que ella misma buscara su sustento. “Va a cumplir 32 años y creo que ya es tiempo de hacer algo por sí misma, para que se sienta orgullosa de ella misma. Claro que lo que más he querido es que salga adelante, que vuele, que sea ella”, agregó Alejandra Guzmán.

Chapoy también le pidió hablar de los enfrentamientos y agresiones físicas de la hija contra la madre, que alguna vez llegaron a trascender ante el público. “Creo que lo borró de su mente -respondió la artista reiterando que ocurrió varias veces-. Creo que es parte de todo un resentimiento que surge en su corazón. No soy nadie para reclamarle, pero hemos tocado el tema con doctores y en ciertas ocasiones, las dos hemos pedido disculpas. Desde ahí la relación no fue igual”.



Por su parte, a Frida Sofía le preguntaron, en el programa Hoy Día, por su opinión sobre la canción Milagros. Su respuesta fue: “Sí está muy bonita, me identifico un poco porque ¿sabes? Yo tampoco me ando peleando con los demonios del pasado”.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET