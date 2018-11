Alejandra Azcárate opacó a más de una celebridad de Hollywood

El canal de televisión E! Entertainment invitó a la colombiana Alejandra Azcárate a hacer parte de la edición más reciente de los People Choice Awards, que se realizó en Los Angeles, Estados Unidos.

Antes de la ceremonia, la comediante desfiló por la alfombra roja y dejó sorprendidos a los medios estadounidenses que estaban pendientes de cómo iba vestido cada asistente.

Medios como Usa Today, Hola Usa y The Daily Mail UK, entre otros, la catalogaron como una de las mejores vestidas, al nivel de estrellas como Victoria Beckham, Mila Kunis, Kim Kardashian y Nicki Minaj.

En sus redes sociales, la bogotana documentó su paso por la alfombra roja y la reacción de los medios.



"Gran noche para guardar en el baúl de los recuerdos. Les cuento que caminar por la alfombra roja de los People Choice Awards en Los Angeles es una experiencia muy divertida. Los protocolos son estrictos, las normas se cumplen al pie de la letra, la organización marcha con una precisión de segundos y la emoción al ver de frente a grandes estrellas es inevitable", escribió en una publicación en Instagram.

Azcárate dijo en sus redes que "sin querer caer en una postura egocéntrica, sí acepto que el orgullo es inevitable porque como amante de la moda, disfruto lo que esto significa. Tomé la decisión de apostarle al diseño colombiano y acerté. Consideré que esta plataforma podía ser un magnífico escenario para mostrar el talento que tenemos en nuestro país y lo logré".



Además, les dio las gracias a los diseñadores de su vestido. "Gracias a Andrés Pajón y Felipe Cartagena por haberme leído la mente al interpretar lo que quería. Le agradezco a cada una de las personas de su taller por haber confeccionado mi vestido en tiempo récord, con las medidas enviadas por Whatsapp y sin medición previa. Me lo hicieron llegar, lo recibí a la ciega y al ponérmelo comprobé por qué son una dupla ganadora. Me quedó como si me lo hubieran pintado sobre el cuerpo y anoche en esa alfombra roja me sentí dichosa volando con mis mangas bombachas", escribió.

La comediante acompañó su 'look' con unas esmeraldas de Lorraine Schwartz y una cartera de Max Azria.



"Me encanta saber de dónde vengo y no tener ni idea para dónde voy. Solo sé que como colombiana expuse lo que somos, lo que hacemos y de lo que somos capaces cuando usamos para bien nuestras capacidades", dijo orgullosa.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO