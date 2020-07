Alberto Linero tiene que hacerse la prueba de covid-19

“Estoy asustado, me da 'tucu-tucu'”, dijo Alberto Linero sobre la necesidad que tiene de hacerse la prueba del covid-19, debido a que estuvo compartiendo con el personal técnico de Carlos Calero, del programa 'Día a día'.



(Le recomendamos: Famosos criticados por sus comentarios sobre la tragedia en Tasajera)

El exsacerdote comentó en Blu Radio, emisora en la que hace parte de la mesa de trabajo, que se practicará la prueba por su seguridad.



"Lo que pasa es que compartimos equipo técnico, es decir el camarógrafo, el productor y el sonidista que trabajan con él son los que trabajan conmigo también", indicó.



Mientras se hace la prueba y le dan los resultados, dijo que limitará sus salidas y grabará en su casa, para lo que recibirá una capacitación especial.

(Lea también: Carlos Calero enfrenta otra batalla, esta vez contra el covid-19)

Linero agregó que, de todas maneras, está tranquilo. “Hemos hecho todo el protocolo, pero de ahora en adelante lo mejor es no salir de mi casa y extremar las medidas”.



“Uno comienza a asustarse. Hay que tener mucho cuidado, porque esta enfermedad puede entrar por cualquier rendija. No entré en pánico cuando me llamaron de Caracol para hacer los cambios, pero sí siento que hay que cuidarse", agregó.



El exsacerdote no hace parte del grupo de 'Día a día', pero desde el estudio de este programa hace diariamente, a las 5 a. m., su espacio de mensaje positivo. Este 8 de julio, estaba en pruebas desde su casa para salir al aire desde allí.



Carlos Calero, presentador del programa Día a día, de Caracol, anunció este 7 de julio que su examen de detección de covid-19, que él y su familia se hicieron el 29 de junio, había dado positivo para él, pero que su esposa y sus hijos estaban bien. El conductor se encuentra aislado en su casa.

Le puede interesar:

- Famosos que han cambiado radicalmente y abandonaron su carrera

- Estas son algunas series de TV que se salvaron de morir

- ¿Por qué Felipe Peláez regrabó 'Vivo pensando en ti', sin Maluma?

REDACCIÓN CULTURA