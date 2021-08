'Está recogiendo lo que sembró', Aida Victoria, sobre Alejandra Azcárate

Las sesiones de los influenciadores con sus seguidores abren paso a todo tipo de preguntas y era casi inevitable que a Aida Victoria Merlano le preguntaran por el video de la presentadora y actriz de televisión Alejandra Azcárate.



Las respuestas de Merlano tuvieron un tono legal al comienzo, cuando uno de sus seguidores le preguntó su opinión por la situación de Alejandra Azcárate. Cabe recordar que la actriz publicó el fin de semana pasado un video en el que contaba como el escándalo de la narcoavioneta en el que el nombre de su esposo se vio involucrado le cambió la vida.

"La gente presume que el 'man' es culpable y el debate popular es si ella sabía o no sabía. Da igual si sabía. El artículo 68 del código de procedimiento penal la exime de responsabilidad de tener que denunciar al marido, siempre y cuando ella no lo ayude claramente", respondió Merlano.

Alejandra Azcárate, actriz y presentadora.

A partir del video de Azcárate, hubo una frase que se volvió viral: "Vengo de recorrer los sótanos del infierno". Es la expresión que retomó uno uno de los seguidores de la influencer para preguntarle si también ella los había recorrido.



Merlano respondió: "A mí me han arrastrado en los sótanos del infierno y mira tú, cómo es la vida, que en un momento en el que yo tuve la oportunidad de demostrar de qué estoy hecha, ella le hizo burla a mi situación. Razones para decir algo en su defensa no tengo, pero eso no me va a quitar la imparcialidad. Yo debo decir lo que pienso”.



Sobre las burlas que 'Epa Colombia' le hizo a Azcárate dio también su opinión: "Aquí seremos amor y paz y todo lo que quieras, pero remitámonos a los hechos. Si usted siembra mierda, usted no va a recoger peras ni manzanas. Así que ella en Epa Colombia está recogiendo lo que sembró, por eso ella le quiere dar hasta con el balde del trapero".

