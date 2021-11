La presentadora Adriana Betancur contó que tuvo un mal diagnóstico de lupus

La historia de la presentadora Adriana Betancur es una de las más duras y admirables de la televisión colombiana. Hace tres años debió someterse a un trasplante de riñón debido a una insuficiencia, pero su cuerpo lo rechazó y debió ser intervenida de nuevo para reemplazar el órgano.

Sin embargo su drama no paró ahí. La presentadora,modelo y exreina antioqueña tuvo un diagnóstico erróneo: "Conté con la mala suerte que un médico me hizo un mal diagnóstico de lupus, y yo nunca tuve esto, pero sí me trató por ello por dos años. Esto ayudó a que mi riñón se deteriorara mucho más rápido. Antes de este diagnóstico mis riñones trabajan en un 60 % y luego del tratamiento quedó en un 30 por ciento", contó en una entrevista con el programa 'Día a Día', del canal Caracol.



Con un amplio recorrido por programas de entretenimiento como ‘Muy buenos días’, ‘Como en casa’ y ‘El desayuno’, Betancur recordó que retuvo líquidos, náuseas, fatiga y dificultad para respirar. Aumentó 10 kilos de peso.



A continuación el testimonio de la presentadora de 41 años en el que afirma que necesita un nuevo trasplante de riñón.

