Rafael Gálvez Lozano, quien fue vicepresidente y presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá a comienzos de la década de los 90, falleció el sábado pasado en una clínica de Ibagué, donde estaba internado por una afección en la garganta, según lo reveló su colega René Pérez.



Su amigo anota que sus cenizas fueron dejadas en un caracolí, “un enorme árbol de unos 30 metros de altura, grueso de tallo, de frondosidad verde intenso, que sembraron sus bisabuelos hace unos 200 años en la finca Yaraví del Guamo”.

“Tal exigencia retrata la personalidad de Rafael Gálvez: se entregaba a sus propósitos dándolo todo, hasta, literalmente, los huesos. Esta pasión por hacer las cosas ya, pero no apresuradas, y en el sitio y momento precisos fue el norte de sus actividades como periodista y profesor universitario”, anota Pérez en un sentido texto publicado en la página del CPB.



Gálvez se había iniciado en el diario La República. “Eran aquellos finales de los años sesenta, cuando empezaban a crearse facultades de periodismo con un pénsum que no requería más de tres años porque iba directo al alma, a la esencia de esta actividad: revelar en su verdad hechos de impacto social”, comenta Pérez.



Sus amigos queridos recuerdan que en sus años juveniles, Gálvez se caracterizó por ser un ferviente consumidor de periódicos, que se leía con particular meticulosidad.

Todo le generaba duda, cualidad indiscutible del periodista. “Esto está incompleto” o “a esto le falta mucho para ser noticia”, recuerda Pérez que le oía decir a su amigo y colega, cuando estaban frente a alguna noticia.



Ese talante lo dejó claro a su paso por EL TIEMPO, donde se convirtió en un destacado periodista investigativo. “ ‘Todo en periodismo es investigación’ era su estandarte”, anota su amigo.



Pérez no olvida una vez que un informe de Gálvez sobre situaciones irregulares que ocurrían en Medicina Legal “sacudió” las más altas esferas gubernamentales. “Era espantoso lo que revelaba: las autopsias las hacían con un pedazo de machete, para separar huesos usaban un martillo de herrería y, desde luego, evidenció una cadena de malos manejos financieros. Nadie lo rectificó”, recuerda su amigo.



Luego de retirarse de este diario, Gálvez se dejó ‘picar’ por la política y aceptó el cargo de secretario de Gobierno en las intendencias de Guaviare y Arauca. Allí también puso al servicio de la función administrativa sus dotes de investigador.



Cuando estuvo en Guaviare, recuerda Pérez, desmanteló una banda que citaba a compradores de cocaína y los asesinaba para robarles el dinero; y en Arauca puso freno a los contrabandistas de madera hacia Venezuela.



“Finalizó este ciclo en su desmesurado agite laboral y se entregó a la docencia, como profesor de periodismo en las universidades Externado y Javeriana. Además, se graduó en mercadeo y también dictó esta cátedra un las mismas instituciones”, recuerda Pérez.



Luego de su fugaz paso por la política, pudo más su amor por el oficio periodístico, y Gálvez asumió, a principios de la década de los años noventa, la presidencia del Círculo de Periodistas de Bogotá.



“Era la época en que el paramilitarismo empezaba a hacerse sentir anegando de sangre a Colombia y amenazando y asesinando a quien se les opusiera. Rafael Gálvez, osado como fue siempre, agarraba los panfletos con que intimidaban al CPB, los destripaba y los arrojaba al tarro de la basura”, cuenta Pérez.



Muchos de sus compañeros de junta directiva del CPB recuerdan a Gálvez como una persona muy amable, siempre abierto a las críticas y consejos constructivos.



El tiempo le alcanzó para todo. Hasta para ser “villano”, dice su amigo. “Realizó y dirigió tres películas donde, para ahorrar presupuesto, hizo de villano”, dice Pérez, y que para darles fuerza a las películas, el propio Gálvez había ordenado su propia muerte en el guion de las producciones.



“En estos últimos años decidió irse al campo, a trabajar en su finca Yaraví. E igual que siempre: les robó segundos, minutos, horas a sus faenas rurales para dedicárselos al trabajo cultural con entidades oficiales de Guamo e Ibagué”, recuerda Pérez. Entre sus sueños finales estaba la creación de un gran corredor cultural que comenzara en Fusagasugá, pasara por Melgar, Ricaurte, Guamo y finalizara en Ibagué.



“Sin duda, Rafael Gálvez fue un personaje. Pero en su destilación más pura: ese que lo da todo, como ser humano y como profesional”, cierra su amigo.