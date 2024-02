Adamari López, exesposa de Luis Fonsi, habla de las ‘puyas’ que le lanza en canciones

La historia de amor entre la célebre presentadora de televisión Adamari López y el cantante puertorriqueño -recordado por Despacito- Luis Fonsi llegó a su fin en 2010, después de un matrimonio de cuatro años.

Durante su tiempo juntos, la entonces pareja tuvo que afrontar una dura prueba, la del cáncer de mama que afectó a Adamari y que llevó en su momento a especular al público acerca de si sería un motivo del fin del matrimonio. En varias ocasiones, Fonsi -que busca ser prudente acerca del tema- ha manifestado que no “abandonó” a su esposa cuando estaba enferma. Y Adamari, en entrevista reciente ha reiterado que él estuvo con ella en ese momento tan difícil.



“Yo siento que él estuvo en el momento que estuvo que estar, me ayudó en el momento más difícil, cuando fui diagnosticada y cuando me tocó enfrentar la enfermedad -le explicó en una entrevista reciente a TVyNovelas-. Lo que pasó después ya es cuento viejo, ya cada uno tiene su vida, tiene su familia, y sigue haciendo lo que le gusta hacer”.

Luis Fonsi, cantante puerrorriqueño.

La presentadora de televisión ha sido reiterativa en eso: “Él estuvo en el peor momento, eso nunca lo he dejado de decir, eso está en mi libro, pienso que él estuvo en el momento en el que lo necesitaba, pero también causó un dolor tan grande como la enfermedad (cáncer), fueron las dos cosas, pero ya pasó”, agregó.



Sin embargo, aunque han pasado tantos años y cada uno formó otra familia. La canción Pasa la página, que Fonsi lanzó a finales del 2023, llevó a muchos a pensar que era una canción con indirectas hacia ella.

La letra de Pasa la página dice lo siguiente: “Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice: “Yo ya olvidé”, pero sabe que miente. Se la pasa hablando mal de él delante de la gente. Hace rato que el amor se fue to’, ya fue suficiente. Hey, pasa la página na na na. No eres la víctima ma ma ma. Pa’ que te quieran no hay que dar lástima”.



La letra ha llevado a que le pregunten a Adamari por lo que muchos interpretan como una puya o indirecta hacia ella. “Fue una indirecta bien directa -dijo-. A lo mejor, él difiere de lo que siento yo. Tenemos dos puntos de vista distintos. Por eso, probablemente, no estamos juntos hoy día, pero cada quien lleva su fiesta en paz”, dijo Adamari, quien después de separarse de Fonsi tuvo una relación con Toni Costa, padre de su hija Alaïa.

Por su parte, Fonsi se casó con Águeda López y es padre de dos hijos.



“Creo que ambos hemos pasado la página, para utilizar, a lo mejor, el título de la canción que él lanzó. A veces, cuando hablo del tema, la gente piensa que yo quiero seguir hablando, pero ustedes preguntan y yo, jamás voy a dejar de contestar. Porque me parece que ustedes también se merecen un respeto. Él habla a través de sus canciones, yo hablo de frente”.

