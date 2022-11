La actriz Valentina Lizcano es reconocida por compartir sus opiniones e intimidades con sus seguidores en las redes sociales. Hace poco, compartió una entrevista con AutoStar TV en la que hizo profundas revelaciones de su vida.

Lizcano, que recientemente participó en La reina del Flow 2, contó que había sido víctima de abuso sexual en su niñez. “Yo viví esa situación (abuso) en mi infancia y en mi adolescencia, claramente no iba a quedar embarazada porque era una niña todavía, pero siendo una adolescente sí tuve que tomar esa decisión (abortar) porque no podía, no tenía cómo sostenerme a mí, ni tenía cómo sostener a un bebé”, contó en el programa en el que agregó que fue el director del jardín donde estudiaba el que cometió el abuso.



Parte de esas revelaciones ya las había hecho en su libro 'Sana locura: retratos de mi alma’, que Lizcano publicó en julio de 2020 y en el que contó que años más tarde, cuando ya era adolescente vivió un nuevo caso de abuso.



"Siempre me ponía en la parte delantera del auto, justo en la mitad de las sillas -recordó en la citada entrevista cuando habló de esa segunda parte de su triste historia en la que el abusador fue el chofer de la ruta escolar. "Cada vez que metía un cambio me tocaba la entrepierna”.



Finalmente, Valentina recordó que cuando ingresó al medio artístico también intentaron abusarla, durante una fiesta, pero prefirió omitir nombres y fechas de esa horrible circunstancia.

