Durante esta semana, algunos medios de comunicación hablaron sobre una “terrible enfermedad” por la que estaría atravesando el actor Diego Trujillo y que, debido al problema de salud, el artista debía retirarse de los escenarios.



De hecho, se alcanzó a decir que Trujillo podría caer “en el olvido” y que ya no podía trabajar a causa de los problemas que estarían interfiriendo en su salud.

Los rumores comenzaron a circular en redes sociales, luego de que el actor tuviera que cancelar una de las funciones de la obra de teatro “Art, la comedia de todos los tiempos”, en la cual actúa con Emmanuel Esparza y John Álex Toro.



Según información entregada por Ana Karina Soto y Violeta Bergonzi en el programa “Buen día, Colombia”, el actor se habría visto obligado a cancelar su compromiso por una intoxicación que terminó en gastroenteritis.



“Al parecer, comió algo y fue tan grave que terminó con gastroenteritis, hospitalizado y no pudo asistir a su obra ‘Art’, que es lo que está haciendo en este momento en la actuación”, mencionó una de las presentadoras.



Fue entonces cuando el actor se pronunció en redes sociales y habló sobre su estado de salud: “No hubo una terrible enfermedad; fue una gastroenteritis y ya pasó. Y antes de que me olviden, los invito a ver ART”.

No hubo una terrible enfermedad; fue una gastroenteritis y ya pasó. Y antes de que me olviden, los invito a ver ART, esta noche en ⁦@teatrolibrebog⁩ a las 8:00 pm junto a ⁦@jhonalextoro⁩ y ⁦@Emmanuelesparza⁩ pic.twitter.com/K4FGbcYpcG — Diego Trujillo (@DiegoTrujilloD) April 28, 2023

