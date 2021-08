Actor de 'Sin senos no hay paraíso' revela que es homosexual

"Nunca había hablado de esto porque me parecía irrelevante", empieza diciendo el actor ecuatoriano Roberto Manrique acerca de su sexualidad.

En un video de casi nueve minutos en su cuenta de Instagram, Manrique les contó a sus seguidores que es homosexual y que desde hace ocho años tiene una pareja estable.

Aunque para muchos no era un secreto su homosexualidad, el actor señaló que "sintió el impulso" de compartirlo con sus seguidores. "Robertito se crió en un mundo que no era, en el que llorar no era cosa de hombres", comenta en un apartado del video.



"Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual porque realmente consideraba que es irrelevante, que hay otros aspectos de quién soy y es lo prioritario”, agrega.

Robert Manrique tiene 42 años y además de la actuación se ha dedicado al modelaje. Entre otras producciones televisivas ha participado en 'Sin senos no hay paraíso', 'La viuda negra', 'Los caballeros las prefieren brutas', 'La taxista' y 'El clon'.



A continuación el video del actor Roberto Manrique:

