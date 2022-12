Una difícil situación económica personal llevó al actor Andrés Felipe Martínez a irse a los Estados Unidos a buscar mejor suerte para poderles enviar dinero a sus hijos.



Martínez es recordado por haber interpretado en la novela 'Pasión de Gavilanes' a Malcom, el servil mayordomo de las Elizondo cuando Gabriela decidió casarse con Fernando Escandón.

Con la llegada de la pandemia, como le pasó a tanta gente, Martínez decidió vender gran parte de sus pertenencias para irse a trabajar fuera de Colombia, como se lo reveló al programa de farándula La Red de Caracol Televisión.



El actor también de obras de teatro como 'Estado Civil Infiel' contó que ha legado a limpiar casas y que ahora trabaja en una empresa de envíos.



“Yo decidí tomar el riesgo y vine a radicarme legalmente, por lo que ya tengo seguridad social y permiso de trabajo”, dijo Martínez.



Agregó que está intentando buscar una "visa de talento" y que por sus hijos ha sacado fuerzas para adelantar duros trabajos.



“Yo esto lo estoy haciendo por mis hijos, seguramente si no tuviera a mis hijos estaría en Colombia… Aquí se sufre mucho, las condiciones son muy difíciles, pero hay una gran diferencia: mientras que en mi país haciendo un trabajo como el que yo hacía el año pasado, no me daba para comer, aquí sí”, anotó.