Actor Danny Masterson fue acusado de violar a tres mujeres

El actor estadounidense Danny Masterson, reconocido por su participación en la comedia That 70s Show, fue acusado oficialmente de haber violado a tres mujeres entre 2001 y 2003, según informó la oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles.

Luego de su detención, Masterson, de 44 años, fue dejado en libertad tras pagar una fianza de 3 millones de dólares, según algunos medios. De ser hallado culpable podría pagar una pena de hasta 45 años de cárcel.



Jackie Lacey, fiscal del caso, dijo que Masterson tiene una demanda por haber accedido con violencia a una mujer de 23 años entre enero y diciembre de 2001. Luego, en abril de 2003 atacó a una mujer de 28 años y a finales de ese mismo año (entre octubre y diciembre), a una joven de 23 años. Todos los hechos ocurrieron en la casa del actor, en Hollywood.



El abogado del actor, Tom Mesereau, afirmó que “Masterson es inocente y confiamos en que será exonerado cuando finalmente salgan a la luz todas las pruebas y los testigos tengan la oportunidad de testificar. Mi cliente y su esposa están conmocionados, pero saben que la verdad saldrá a la luz”.



Por su parte, The New York Times informó que “la oficina del fiscal de distrito se negó a presentar dos cargos más por agresión sexual porque no se habían logrado pruebas para apoyar las denuncias”.



El proceso empezó en agosto pasado, cuando las mujeres presentaron una demanda en contra del actor y de la iglesia de la Cienciología. A esta última, por acoso e intimidación luego de haber presentado cargos.



Según la revista People, Chrissie Carnell Bixler, ex novia del actor y hoy esposa de Cedric Bixler-Zavala, del grupo The Mars Volta, y Marie Bobette Riales, entre otras, dijeron que Masterson y la iglesia a la que pertenece intentaron silenciarlas. Estas mujeres también son parte de la Cienciología.



Masterson, que también se desempeña como DJ, dijo en ese momento que “las acusaciones eran más que ridículas”.



“No voy a pelear con mi ex novia en los medios como me ha estado tratando de provocar durante más de dos años. La venceré en la corte, y lo espero con ansias porque el público finalmente podrá conocer la verdad y ver cómo esta mujer me ha engañado. Y una vez que se rechace su demanda, tengo la intención de demandarla a ella y a los demás por el daño que nos causaron a mí y a mi familia”, dijo el actor.



Masterson ha estado bajo investigación por el Departamento de Policía de Los Ángeles desde marzo de 2017. En diciembre de ese mismo año Netflix lo despidió del espectáculo The Ranch, donde actuaba con Ashton Kutcher, y la empresa que lo representaba, UTA, dejó de tenerlo en su catálogo.