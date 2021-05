¿A qué edad murió la famosa actriz Marilyn Monroe?

Marilyn Monroe es uno de los símbolos de la pantalla y de la cultura popular. Su belleza, su atractivo sexual y su tremendo carisma la convirtieron en un ícono.

Tristemente su nombre está en la lista de los famosos de Hollywood que murieron jóvenes. Alrededor de su muerte se ha tejido un misterio sin esclarecer desde hace casi seis décadas.



Nacida en Los Ángeles, Norma Jeane Mortenson -el nombre real de Marilyn Monroe- se hizo una carrera en el cine en donde figuró en medio centenar de películas y por las que recibió importantes reconocimientos como el Globo de Oro.

Su deceso fue declarado oficialmente como un suicidio -por una sobredosis accidental de barbitúricos-. Sin embargo, se supo que su cuarto había sido manipulado y su cuerpo movido del lugar donde murió. Monroe tenía 36 años cuando falleció. Sufría de depresión y de ataques de pánico.



Entre otros filmes se le recuerda por Some like it Hot (Una Eva y dos Adanes), All About Eve, Los caballeros las prefieren rubias y How to Marry a Millionaire.



