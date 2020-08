Monseñor Froilán Casas, obispo de Neiva, es uno de los columnistas de esta región de Colombia más reputados. Su palabra se lee y se oye y esto lo ha llevado a ser, además, uno de los columnistas más reconocidos del país.

Esta semana su palabra se lee en http://blogs.eltiempo.com/pazydesarrollo de este 9 de agosto y es una invitación del prelado a trabajar, y lo pide desde lo que vive en la ciudad que habita, donde el desempleo alcanza el 32,5 por ciento.



Monseñor parte de la base de lo que vivimos actualmente: una pandemia: “En palabras de Alvin Toffler, el planeta se ha convertido en una ‘aldea global’. En nuestro caso, de la China, ciudad de Wuhan, se propagó el virus como un tornado a los países de Europa, América, África y Oceanía, en fracción de días”.



El mundo cambió radicalmente y el 2020 ha sido un año anormal para las generaciones que lo habitan, pero desde el punto de vista del sacerdote, este planeta no se va a acabar: “A problema, solución. El pasado nos sirve de ejemplo. Volvamos la mirada a la Europa de la post-guerra. Consecuencias de esta terrible conflagración fueron cincuenta millones de muertos, más las secuelas de hambre, desempleo, mutilaciones, orfandad, miseria, etc. ¿Qué hicieron los centroeuropeos? ¿llorar sobre las cenizas? ¡No, por favor! Como un solo hombre, se lanzaron a la reconstrucción de Europa y en términos de dos décadas, mostraron unos resultados alarmantes”.



Esa es la obligación del planeta entero afectado en este momento, porque son muchos los países que ahora son más pobres que antes, entre otros por su alto grado de corrupción, y los más ricos deben ocuparse primero de retomar su economía y hacerla de nuevo poderosa con la circulación de productos y servicios entre ellos.



Todos sabemos que ya habitamos un mundo diferente, en el que para muchos será lo básico lo que impere de ahora en adelante.



Y se espera que lleve a una mayor prevención. Si no, miremos lo que ocurrió en Beirut el pasado martes, cuando explotó una bodega llena de uranio acumulado desde hace seis años cuando fue incautado y nadie, en este tiempo, se apersonó del problema.



El resultado de este descuido y abandono ya lleva casi 200 muertos y centenares de heridos en un lugar del mundo donde la pandemia tiene arrodillada la economía y sus habitantes acusan a su gobierno de ser uno de los más corruptos de la región. Su trabajo, ahora, les exigirá un mayor esfuerzo.



Por eso, monseñor pide que el acompañamiento al buen trabajo sea como un “Plan Marshall, un poderoso soporte para salir de las cenizas, producto de la guerra. El plan no fue un subsidio a la mendicidad, fue un subsidio a la productividad. El subsidio a la mendicidad hubiera tenido permanentemente pobres a los países europeos (tras la Segunda Guerra Mundial). No es dando pescado como se soluciona el problema, es enseñando a pescar como salimos de la pobreza”.