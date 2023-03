La actriz Kate del Castillo metió en la piel de un toro para la nueva campaña de PETA Latino contra las corridas y que pretende visibilizar la explotación de los animales en el mundo del entretenimiento.

“Las personas que piensan que la tauromaquia es cultura están equivocadas”, dijo en un comunicado la artista, que en el marco de esta campaña de la organización defensora de los animales narra en un video una corrida de toros desde la perspectiva del animal.



“Pueden tener cultura de miles de otras formas, pero no torturando animales. No está bien en ningún sentido, nunca, torturar y lastimar a un animal. Yo espero que siga en vida cuando la tauromaquia termine, para poder celebrar”, agregó la intérprete.



La nueva campaña que protagoniza Castillo exige el fin de las corridas de toros en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, en la mexicana Guadalajara, luego de que un juez prohibiera indefinidamente el espectáculo en Ciudad de México.



Castillo protagoniza un video en el que se mete en la piel del toro y cuestiona a los hombres que la rodean y la lastiman hasta la muerte. “¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué les divierte verme así, torturada, mutilada, agonizando?”, se pregunta.

El llamado de Castillo también se vuelca a EE.UU. donde pidió a sus connacionales aunarse a su protesta.





La actriz es miembro de la Junta Directiva Honoraria de PETA desde 2020 y se ha convertido en una portavoz de una campaña con la que buscan poner fin a la explotación de animales en la industria del entretenimiento, tanto en México como en EE.UU.

La mexicana se ha unido a campañas contra la explotación de animales marinos en parques como SeaWorld y el Miami Seaquarium, y ha hecho pedidos para que las orcas sean transferidas a santuarios costeros monitoreados. Castillo ha recibido los premios “Humanitarian” de PETA y “Mujer Defensora de los Animales” de PETA Latino.

