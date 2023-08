Desde que anunciaron su reencuentro, los miles de fanáticos de la famosa banda RBD están pendientes de la más mínima movida.



RBD es una de las agrupaciones mexicanas más queridas por sus fans alrededor del mundo. En noviembre pasado, los integrantes de la banda sorprendieron a sus seguidores al publicar unas fotografías en las que se les veía juntos otra vez, poniéndole fin a los rumores sobre posibles conflictos entre ellos.

Luego de varios años de ausencia, RBD cerrará su “Soy Rebelde Tour” en la cancha del Estadio Azteca.



Según informa el portal mexicano 'Tvazteca.com', a través de redes sociales, los integrantes de RBD dieron a conocer los detalles del evento. “¡Cerraremos el año con un show masivo que será grabado en el emblemático @estadioaztecaoficial de la Ciudad de México!”.



Venta Beyond/Prestige – 15 de agosto 9:00 A.M.

Pre-Venta Priority – 16 de agosto 9:00 A.M.

Preventa Citibanamex – 17 de agosto 2:00 P.M.

Venta General – 18 de agosto 2:00 P.M.

Cabe mencionar que la venta de boletos será a través del sistema Ticketmaster



"Hasta el momento, no han dado a conocer el costo de los boletos para ver a RBD en el Coloso de Santa Úrsula, agrupación conformada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez. Sin embargo, se especula que los precios podrán estar entre 600 pesos el más económico y siete mil pesos el más caro", anota el portal mexicano.