5 cosas que revela el tráiler de 'Joker 2', con Lady Gaga y Joaquin Phoenix

Lady Gaga con su música, baile y romance salen a escena en la secuela de la película Joker ("Guasón").

La cantante y actriz interpreta una nueva versión de Harley Quinn en "Guasón 2: Folie à Deux" junto a Joaquin Phoenix, quien ganó un Oscar a mejor actor por la primera película, de 2019.

La pareja se conoce y se enamora en el Manicomio Arkham antes de aparentemente escapar y formar un dúo musical, según revela el tráiler del filme, estrenado este martes.

El director Todd Phillips afirmó que no se trata de un musical, como se rumoreaba, pero que la música es "un elemento esencial".

Aquí hay cinco cosas a destacar del avance de la secuela.

1. Gaga es la nueva Harley Quinn

Los ojos de Arthur Fleck (también conocido como Guasón) y Harley Quinn parecen encontrarse mientras ella participa en un grupo de canto en el Manicomio Arkham, donde lo dejaron al final de la película de 2019.

En la historia original ella es una psiquiatra en la institución que está obsesionada con el comediante fallido y "príncipe heredero del crimen", pero en esta película, ella podría ser una compañera de prisión. No está del todo claro de qué lado de los barrotes está.

"Parece confirmar un gran cambio en la historia del origen de Harley Quinn", escribió Alex Stedman en el medio especializado IGN, "ya que parece mostrarla como una paciente en el Manicomio Arkham en lugar de como una psiquiatra".

"Al parecer, los días de la doctora Harleen Quinzel quedaron atrás", señaló.

Pero si ella trabaja en lugar de residir allí, eso podría ayudar a explicar cómo puede ayudarlo a escapar.

"Salgamos de aquí", susurra, antes de que se vea a la pareja en una secuencia de baile de fantasía en la azotea.

Eso corta abruptamente a una calle arenosa de Ciudad Gótica, donde continúan su baile sin preocupaciones mientras los vehículos de emergencia corren en dirección al caos que acaban de causar.

2. La banda del Guasón y Harley

"Usamos la música para recomponernos. Para equilibrar lo que está roto en nuestro interior", se escucha decir en off al personaje principal.

El Guasón encontró una compañera en el amor y el crimen, pero también en la música. En una escena, actúan como El Guasón y Harley en un programa de televisión, con banda completa y coristas.

El tráiler tiene la banda sonora de What the World Needs Now Is Love, que Jackie DeShannon hizo famosa en 1965.

"Me gusta decir que es una película donde la música es un elemento esencial", sostuvo Phillips en CinemaCon el martes, cuando se le preguntó si se trata de un musical.

"Para mí, eso no se aleja mucho de la primera película", dijo, y agregó que en esa película original, "Arthur [Fleck] tiene música en él".

3. La rutina de la escalinata

Una de las escenas más famosas de la primera película fue en la que El Guasón bailaba en una escalinata de piedra. En el nuevo tráiler, se ve a Harley subiendo esos mismos escalones.

En otro fragmento, ella y El Guasón imitan su baile original mientras bajan lo que parecen escalones de un tribunal, con multitudes aclamando a ambos lados.

Afortunadamente, esta vez no hay música de Gary Glitter.

4. ¿Una boda blanca?

En otro momento, Harley luce un vestido de novia blanco y un velo, baila por un pasillo hasta una capilla, donde El Guasón espera con un traje blanco, aparentemente acompañado por coristas como damas de honor.

Esta es, sin embargo, una de varias secuencias de fantasía que recuerdan a las películas musicales clásicas de Hollywood.

Eso llevó a una persona en X a decir que se parece al musical La La Land de 2016, pero para "personas que escuchan voces".

5. Una toma final fabulosa

Después de causar un caos masivo, con disturbios en las calles, una explosión en una sala llena de cámaras de televisión (¿el mismo estudio donde actuaron?) y El Guasón y Harley corriendo de la mano fuera de un edificio en llamas, el tráiler termina silenciosamente con Harley aparentemente visitando a Arthur en prisión.

Usando su lápiz labial rojo, dibuja una línea curva en el cristal entre ellos y le dice: "Quiero ver quién eres de verdad".

El rostro sombrío de Phoenix cambia lentamente y estalla en una gran sonrisa, que se alinea con el lápiz labial ahora desenfocado para convertirse de repente en la famosa pintura facial roja del Guasón.

Una toma magistral que esperamos que haya requerido varios cientos de intentos para perfeccionarla, y que no se haya agregado el lápiz labial digitalmente en posproducción.

"Guasón 2: Folie à Deux" se estrenará en cines en octubre de 2024.

