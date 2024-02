Proteger las lenguas nativas, un panorama difícil en Colombia

En Colombia, más de 68 idiomas hacen parte del patrimonio inmaterial de la nación; 7 de estos se encuentran en situación crítica, 10 seriamente en peligro, y otros 21 están en peligro, de acuerdo a la UNESCO. Este 21 de febrero, con motivo del Día Nacional de Lenguas Nativas, varios expertos reconocen los avances del Estado y la academia frente a esta problemática, pero prenden las alarmas ante el riesgo de desaparición de muchas lenguas indígenas y señalan la necesidad de incrementar esfuerzos para documentar, preservar y revitalizar estas lenguas.

Uno de los desarrollos más importantes en el reconocimiento de los derechos lingüísticos en Colombia es la ley 1381 de 2010, conocida también como Ley de Lenguas Nativas. Mediante esta se reconoció el derecho de uso de las lenguas nativas en las relaciones con la justicia, con la administración pública y con la salud y se declaró el 21 de febrero como Día Nacional de las Lenguas Nativas.



Expertos señalan que todavía falta un largo camino por recorrer, puesto que el reconocimiento de estos derechos implica un gran esfuerzo económico y de capacitación para las instituciones. La profesora Ángela Cogua Gómez, profesora del departamento de lingüística de la Universidad Nacional de Colombia, dijo: “En algunos casos las condiciones de salud, alimentación y seguridad de las poblaciones son igual de determinantes en la perduración de las lenguas que las acciones específicamente dirigidas a los esfuerzos de documentación y preservación”.

Nuestras lenguas son más que sonidos, son el vehículo de nuestros pueblos para garantizar la supervivencia de sus vínculos espirituales con su herencia material, natural y su pensamiento.

“Nuestras lenguas son más que sonidos, son el vehículo de nuestros pueblos para garantizar la supervivencia de sus vínculos espirituales con su herencia material, natural y su pensamiento”, señala el doctor Abadio Green Stocel, lingüista y líder indígena: “No todos pueden ser intérpretes, la condición es saber la historia incrustada en la palabra de los abuelos”.



A su vez, la protección y salvaguardia de las lenguas implica tareas como la producción de materiales de lectura, audio, audiovisuales, digitales y la realización de encuestas sociolingüísticas, actividades de gran complejidad que requieren de extenso trabajo y diálogo con las comunidades.



“Además de las dificultades de financiación, existe una falta de interés y reconocimiento por parte de la sociedad en general de estas manifestaciones culturales autóctonas”, dijo Juan Manuel Espinosa, subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo: “Es difícil convencer a los profesionales de lingüística de que efectivamente sí existe un gran futuro profesional en el trabajo de campo con comunidades”.

Es necesario que el Estado actúe de manera diferenciada de acuerdo a las particularidades de cada grupo, en algunos casos respetar el aislamiento autoimpuesto de las comunidades es necesario".

La traducción también enfrenta retos como la necesidad de comunicar contenidos técnicos que no tienen equivalentes en las lenguas nativas. Por eso, las comunidades reclaman la necesidad de capacitar a sus propios miembros en esta tarea.



“Lo idóneo sería capacitar como traductores e intérpretes a personas provenientes de estas comunidades, quienes están empapados de ambos mundos y pueden mediar entre dos cosmogonías totalmente diferentes”, dice Sara Natalia Martínez, profesional en Lenguas y Cultura.



En otros casos, la falta de presencia del Estado en territorios apartados históricamente permitió la preservación de las formas de organización y las lenguas de comunidades nativas, y ahora, el contacto con estos grupos puede contribuir al deterioro de sus idiomas.



“Es necesario que el Estado actúe de manera diferenciada de acuerdo a las particularidades de cada grupo, en algunos casos respetar el aislamiento autoimpuesto de las comunidades es necesario para preservar su lengua", dijo Jon Landaburu, lingüista y ex director del Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes de la Universidad de los Andes.



Resulta importante señalar que no solo los grupos étnicos con pocos miembros están en peligro de perder sus lenguas: muchos jóvenes de comunidades de mayor tamaño abandonan el uso de sus lenguas ancestrales debido a situaciones como la incorporación a la vida urbana a causa de desplazamiento forzado. Daniel Guillermo Aguirre Lischt, profesor de lingüística en la Universidad Nacional se refirió a la problemática: “No necesariamente las lenguas con menos hablantes son las más amenazadas, algunos grupos indígenas más numerosos son más vulnerables, ya que tienen mayor contacto con el español”.

¿Que se está haciendo para proteger las lenguas nativas?

Actualmente se está implementando el Plan Decenal de Lenguas Nativas 2022-2032, como resultado de lo establecido en la ley de Lenguas Nativas y también incorporando la iniciativa del Decenio Internacional de Lenguas Indígenas. Según las comunidades y los expertos, este plan se diferencia de esfuerzos anteriores, ya que busca partir desde la concertación con los pueblos nativos para evitar la producción extractivista de conocimiento por parte del Estado y la academia y asegurar el control de los mismos pueblos originarios sobre sus saberes y conocimientos ancestrales.



El Diplomado en Documentación Audiovisual de lenguas nativas, gratuito para personas de comunidades étnicas, del Instituto Caro y Cuervo se enmarca en este nuevo enfoque de política lingüística y cultural.



A partir del 21 de febrero y hasta el 23 habrá varias actividades a cargo de entidades como el Ministerio de Cultura, el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Nacional de Colombia, para conmemorar el Día Nacional de las Lenguas Nativas. Las actividades académicas y culturales contarán con la presencia de expertos indígenas y no indígenas y se divulgarán avances y desarrollos en técnicas de documentación lingüística multimodales y en proyectos de fortalecimiento y revitalización de lenguas ancestrales.



SANTIAGO MALAGÓN RESTREPO

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO