Elliot Page, el símbolo trans de Hollywood

La estrella nominada al Óscar por su papel en Juno se declaró transgénero, presentándose esta semana como Elliot Page en las redes sociales, en las que dijo estar alegre por compartir la noticia, pero también temeroso por una posible reacción violenta.



El actor, que hasta ahora se había identificado como Ellen Page, agradeció a quienes apoyan a la comunidad trans por ayudarlo en su camino para “finalmente amar lo suficiente lo que soy como para perseguir mi auténtico yo”. “Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer”, escribió Page, nacido en Canadá y quien recientemente protagonizó la serie de superhéroes de Netflix The Umbrella Academy.

Su declaración de identificación como trans recibió inmediatamente elogios en la industria del entretenimiento y más allá. La organización Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación (GLAAD por su sigla en inglés) se refirió a Page como un ser “extraordinario” y “un defensor abierto de todas las personas LGBTQ”.



“Ahora será una inspiración para innumerables personas trans y no binarias”, dijo el director de medios transgénero del grupo, Nick Adams. Y agregó: “Todas las personas transgénero merecemos la oportunidad de ser nosotros mismos y ser aceptados por quienes somos”. Netflix tuiteó: “¡Muy orgullosos de nuestro superhéroe! ¡Te queremos, Elliot!”.

Page, de 33 años, irrumpió en la escena de Hollywood en 2007 al encarnar a una adolescente embarazada en el éxito de taquilla Juno, por el que recibió la nominación a los premios de la Academia de cine estadounidense. También apareció en la comedia Whip It (2009), en el éxito de ciencia ficción Inception (2010) junto con Leonardo DiCaprio y en la cinta de Woody Allen A Roma con amor (2011).



Page se declaró lesbiana en 2014 y rápidamente se convirtió en abanderada de la comunidad LGBTQ de Hollywood. En 2018 se casó con la bailarina Emma Portner. Estuvo ausente de las grandes producciones de Hollywood desde X-Men: días del futuro pasado, de 2014.

Page ha ignorado repetidamente los intentos de la industria de encasillarlo o marginarlo. Ahora se une a un pequeño grupo de destacadas figuras transgénero de Hollywood, entre ellas la guionista y la directora de la trilogía The Matrix Lana y Lilly Wachowski; el creador de Transparent, Joey Soloway, y la actriz Laverne Cox (más conocida por su papel en la serie Orange is The New Black).



El lunes, Cox denunció haber sido víctima de un reciente ataque transfóbico en Los Ángeles, subrayando la violencia que enfrentan muchas personas transgénero dentro y fuera de la industria del entretenimiento.



“La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento (...), tengo miedo de la agresividad, el odio, las bromas y la violencia”, escribió.

El martes, Elliot Page también criticó a los políticos que “criminalizan la atención médica trans y niegan nuestro derecho a existir”, así como a figuras influyentes que usan “una plataforma masiva y continúan propagando hostilidad hacia la comunidad trans”.



“Ustedes tienen sus manos manchadas de sangre. Desatan una furia de rabia vil y degradante que recae sobre los hombros de la comunidad trans”, agregó.