Elisa Loncon Antileo, una indígena mapuche de 59 años, fue elegida en julio del 2021 como primera presidenta de la Convención Constitucional en Chile, el órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna que reemplazará la que impuso la dictadura de Augusto Pinochet. El 4 de enero de 2022 terminó su gestión. Esta semana, la Convención entregó el borrador final al presidente Gabriel Boric y los chilenos podrán aprobarlo o rechazarlo en un plebiscito el próximo 4 de septiembre.



Loncon es lingüista, profesora, activista, y fue nombrada el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time. Entrevista con una luchadora que tiene en la lengua mapuche su mayor arma y en sus raíces la clave para cambiar la historia de un país.

La edición 118 está en circulación desde el domingo 26 de junio de 2022

“Buenos días, presidenta”. Elisa Loncon esbozó una sonrisa tras el saludo de las dos carabineras un día después de ser elegida como la primera presidenta de la Convención Constitucional de Chile. Había dormido dos horas. Llevaba un café en la mano. La escena la desconcertaba, pero no le molestaba; algo empezaba a cambiar. Las fuerzas militares y los mapuches nunca habían tenido ‘buenas relaciones’ y varias veces se habían enfrentado durante más de 200 años. En su vida personal recordaba las historias de los abusos de los militares con su abuelo y su papá. Pero ahora, en su figura, las cosas comenzaban a dar un giro; el saludo de las carabineras y el cargo que ostentaba le decían que estaba haciendo historia. Para ella, para su pueblo y para su familia.



Pero en ese instante de lucidez también se dio cuenta de que las cosas no serían tan fáciles ni tan amables. Las carabineras, dos mujeres, una de ellas de ascendencia mapuche, por petición suya, tuvieron que escoltarla cuando empezó a recibir a través de Whatsapp y por su correo electrónico mensajes que la sentenciaban a muerte para que renunciara. El panorama no era distinto en sus redes sociales: las etiquetas #RenunciaLoncon, #Circonvención eran tendencia cada día y los mensajes de odio eran imposibles de ignorar. “¿Tienes miedo?”, le preguntaron. “No”, respondió. “¿Qué más me pueden hacer? No tengo nada que perder, porque como pueblo, lo hemos perdido todo”.



Elisa Loncon tiene 59 años. Nació el 23 de enero de 1963 en la Comunidad Lefwelvan, Traiguén, Araucanía. De esta región proviene una parte importante de la población indígena de su país, donde además existe un conflicto histórico por el reclamo de tierras. De hecho, hoy en día, bajo el gobierno de Gabriel Boric, se ha incrementado la violencia en la zona.



Elisa aprendió a hablar la lengua de su pueblo —el mapuzugun— haciendo cereal en un campo de trigo en un terreno ubicado entre dos volcanes. Cuando llegaba la cosecha, su abuela espigaba el trigo, lo desparramaba en el suelo y todos sus nietos lo aplastaban con sus pies descalzos mientras danzaban y cantaban versos en mapuche.

Hubo un momento en el que me mandaron así, directamente, amenazas de muerte escritas, y después publicaron la zona donde yo vivía en las redes sociales. Uno se imagina cualquier cosa. FACEBOOK

Es la cuarta de siete hermanos. Desde niña convivió con dos lenguas: el español en su escuela y el mapuche en su comunidad. Descubrió que en su idioma nativo habita el alma de un pueblo. En su casa, con su abuela, aprendió que la lengua mapuche se manifestaba en la naturaleza, y que aprenderla era también una resistencia ambiental. Su escuela quedaba a ocho kilómetros de su casa a pie, un sendero deshabitado que ella recorría con sus zapatos negros de plástico. En las carreteras vendía frutas, queso y huevos para ayudar a sostener a su familia. Su padre, Juan Loncon, vendedor de muebles, cambió dos carretas de leña por una colección de libros de filosofía, y así Elisa encontró el amor por los libros. Pero la pasión por la poesía le llegó de su madre, Margarita Antileo.



Chile es el único país en América Latina cuya Constitución no reconoce a los pueblos indígenas, que hoy representan el 9 por ciento de la población. Eso cambiaría en la nueva Carta, que ya está redactada y que se deberá votar en un plebiscito el próximo 4 de septiembre. Y eso se debe, en buena parte, gracias al trabajo de Elisa, que pertenece al pueblo mapuche, el más grande en el territorio chileno (el 84 por ciento de la población indígena chilena). Por eso, desde joven, participó en varias organizaciones por la reivindicación de sus raíces y, cómo no, en contra de la dictadura militar.



De su activismo se movió a la academia: se convirtió en profesora de inglés en la Universidad de la Frontera, en Chile. Después hizo un posgrado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya (Países Bajos), y en la Universidad de Regina (Canadá). Hizo un magíster en lingüística en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa (UAM-I), en México, se doctoró en literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y en Humanidades en la Universidad de Leiden (Países Bajos). Su trabajo como investigadora ha repercutido en el avance en los derechos de los indígenas en América Latina.

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel Boric recibe de la Convención la nueva carta magna. Foto: EFE/Alberto Valdés

En el 2019, Chile vivió un estallido social: la ciudadanía se tomó las calles a raíz del alza de tarifa en el metro, la punta del iceberg que desencadenó un reclamo general sobre la desigualdad y la situación socioeconómica del país. De aquella detonación surgió la necesidad de cambiar la Constitución, que ya no correspondía a la identidad chilena. Entonces se estableció una mesa integrada por distintas orillas.



El 4 de julio del 2021, en segunda vuelta y con mayoría absoluta por 96 votos a favor, Elisa Loncon fue elegida como la primera presidenta de la Convención Constitucional de Chile, mientras afuera, en el centro de Santiago, ocurrían enfrentamientos entre la Policía y manifestantes. Por su hazaña, a finales del 2021, fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, fue incluida en el listado del Financial Times de las 25 mujeres más influyentes del año y fue elegida por la BBC como una de las 100 mujeres más destacadas del mundo en el 2021. También recibió el premio René Cassin de Derechos Humanos por el Gobierno Vasco de España.



Desde el primer día en que asumió el reto de dirigir una Asamblea a cargo de escribir la nueva Constitución Política de Chile —hasta el 4 de enero del 2022, cuando cedió el puesto—, Elisa tuvo que luchar contra los prejuicios por ser una mujer indígena, lingüista, maestra y activista. Una tarea elogiada, criticada y polemizada mundialmente por su carácter disruptivo, que luego fue continuada por María Elisa Quinteros, la siguiente presidenta. Esta nueva Carta podría reemplazar a la impuesta en 1980, bajo la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990). Ahora depende de los votos de los chilenos.



Cuando Elisa fue elegida, su madre, Margarita Antileo, exclamó una frase que le quedaría grabada eternamente: “Por fin ganamos, hija”. Un mes después, falleció. No era solo un grito de júbilo por la victoria de Elisa, sino la de su familia, su comunidad, los indígenas y la posibilidad de construir un país diferente. “Yo aprendí también de mis antepasados que la opresión no era a perpetuidad, que los pueblos se liberan”, dice.

Tengo una camiseta que dice ‘Te invito a leer y descolonizarte’. Yo entiendo que toda la distancia que tenemos entre los pueblos se debe a un efecto del racismo y la colonización FACEBOOK

Después de su paso por la Convención, dicen que algunos diputados empezaron a saludarse con el ‘Mari mari’. ¿Qué significa?

Se dice como ‘Meri’. Me estás diciendo: ‘Buenos días, hermana’. Pero el mapuzugun es una lengua polisémica donde una palabra puede tener otro significado. Entonces ‘mari’ significa algo que es por siempre. Si yo te digo ‘Mari mari lamngen’, te estoy diciendo ‘hermana por siempre’.



¿Por qué es tan importante la conservación del mapuzugun?

‘Mapu’ es tierra y ‘zugun’ es habla, entonces mapuzugun significa ‘el habla de la tierra’. Todo lo que está en la tierra para nosotros: ser humano, viento, las montañas, todo viene del ‘zugun’, todos tienen habla, y entre nosotros tenemos que comunicarnos. Cuando yo era niña y sonaba un trueno mi abuela me decía: “El trueno dijo algo y luego va a esperar que el otro le diga algo al volcán”. Yo vivía cerca de dos volcanes, así que ella me decía “mira el mensaje que le llevó ese trueno a ese volcán y luego el otro volcán va a responder”. Hay muchas lecturas de ese tipo porque el vínculo ha sido muy histórico con la naturaleza. Ella pasa a ser un conocimiento que cada cierto tiempo perdemos, producto de la civilización centrada en las tecnologías, en el individualismo, en el valor de la persona.



De alguna manera, ¿aprender mapuche y/o las lenguas indígenas es una resistencia ambiental?

Las lenguas indígenas tienen una memoria tan grande que nos recuerdan a cada rato que no podemos estar desvinculados o darle la espalda a la naturaleza.



Al ser electa presidenta, su madre le dijo ‘ganamos, hija’. ¿Qué significó para usted esa frase?

Eso que me dijo mi mamá: “Por fin ganamos, hija”, fue algo que ella llevó toda la vida. Y el abuelo antes. Todos abrazamos ese sueño. Yo aprendí también de mis antepasados que la opresión no era a perpetuidad, que los pueblos se liberan, eso es cierto, eso lo ha demostrado la historia. Así que somos sujetos de nuestra historia, tenemos memoria y decisión, y creo que las mujeres estamos haciendo también la historia acá. Hubo un momento que estábamos también en las decisiones presidenciales, cuando quedó José Antonio Kast como candidato de derecha. Las mujeres llamaron a una movilización, a votar por Boric, y ganamos de lejos. Yo confío en esa voz de las mujeres. Vengo de una familia de mujeres, de una mamá y una abuela que hicimos historia, empoderadas con toda la fuerza de la tierra. Y ese es mi llamado para todas las mujeres del mundo: que no estamos solas, tenemos la fuerza de la tierra, los cerros, los ríos. Eso nos hace más sólidas.



Usted vivió parte de su infancia y juventud bajo la dictadura de Pinochet. ¿Qué recuerda de esos años?

Yo tenía diez años para el 73, y estaba en el curso quinto B. Mi profesora era del gobierno de Salvador Allende y a ella fue la primera que sacaron de mi escuela, quedamos sin profesora jefe. Y luego el marido de la otra profesora fue preso, y después se fueron al exilio. Fue muy triste. El padre de una compañera del mismo curso fue uno de los primeros perseguidos políticos, lo tomaron preso, y ella tenía 11 años. Cuando la directora del colegio cambió al nuevo himno nacional [durante el régimen se agregó una nueva estrofa que elogiaba a los militares], ya que ella era favorable a la dictadura, mi compañera de curso nunca más cantó la canción nacional. En el curso llegaba la directora y le decía, “tú, sale adelante”. La colocaba delante de todos y ella permanecía muda. Después se fue al exilio con la familia. Éramos niños, teníamos cierta conciencia social de lo que estaba pasando y nos dolió mucho. Yo creo que nosotros éramos niños allendistas.

Facebook Twitter Linkedin

Según la encuesta Criteria, el 57 % de la población chilena desaprueba el trabajo de la convención. Foto: Andres Cruz

¿Alguna vez les pasó algo a sus padres?

A mi abuelo lo tomaron preso y fue muy triste porque mi padre trabajaba en una calle principal. Hacía muebles, y el arresto pasó frente a él. Yo andaba en la escuela. Pasó el furgón militar y mi abuelo amarrado arriba como si fuera un animal. Después que llegué, me dijeron que lo habían tomado preso. El año pasado, a mí me nombraron ‘hija ilustre’ de Traiguén, el pueblo donde yo nací. Ahora no existe el regimiento. Por el estallido social quemaron la municipalidad de Traiguén. Se trasladó a un espacio que estaba en desuso, y yo fui a esa municipalidad para organizar la ceremonia de mi nombre como hija ilustre y recordé que era allí donde yo iba a preguntar por mi abuelo. No había ido desde entonces, desde niña. La memoria te golpea de inmediato porque no fue bonito para nosotros, fue triste.



Hablemos de la Convención. Dicen que su equipo y usted estaban muy escépticos el día anterior a las elecciones en una reunión virtual. ¿Por qué?

Estábamos incrédulos porque se dio una situación muy cercana que me afectó mucho por una contracampaña: que yo era militante de un partido político; que era la continuación de la Concertación; que era lo que estaba actuando acá [una coalición de partidos que gobernó Chile desde 1990 hasta 2010] y después se convirtió en ‘la nueva mayoría’ [2014-2018]; que era casi una infiltrada porque tengo un hermano que militó en el partido y que yo no tenía voz propia. Eso me afectó un montón, porque era pura mentira. Lo sacaron en un diario de muy mala fe, y fue muy duro. Entonces ya venía resignada y cansada también, porque eso me quitó el sueño. ¿Por qué te arman mentiras?, ¿para qué? Para mí, denigra mucho la condición humana el tema de mentir para dañar al otro.



Entonces, ¿no durmió la noche anterior?

Poco, porque había que salir muy temprano en la mañana. Tenía una ceremonia en el cerro Huelén (o Santa Lucía), que es un cerro mapuche acá en Santiago. Fue muy bonito porque, como a la una de la mañana, me mandaron un audio en WhatsApp sobre una ceremonia: era la gente, las comunidades en sus territorios ya estaban haciendo una ceremonia para que las elecciones resultaran bien, y fue emocionante. Fueron varios mensajes, mujeres y hombres que mandaban textos completos en mapuzugun [idioma mapuche], donde se pedía que los antepasados hicieran su aporte en este proceso. Era evidente que nos apoyaban.



¿Cuando ya estaba en el cerro seguía incrédula o sintió más posible la victoria?

Éramos 17 personas. Era un fortalecimiento colectivo. Yo dije “lo que sea que ocurra, aquí vamos a estar todos con fuerza”. Eso mismo hizo que yo olvidara el discurso al ser electa. Un compañero me lo había escrito, pero yo lo olvidé y olvidé mis lentes. Los dejé en la casa. No veía.

Una de las primeras cosas que hicimos en la Convención fue una declaración para la libertad de los presos, porque eran niños que merecían estar libres FACEBOOK

La elección la sorprendió, entonces. Finalmente, ¿cuál fue su discurso?

Sí, pero de pronto como que la demanda de los pueblos se fue articulando en ese lenguaje. Esa práctica fue la que me permitió hablar ahí, organizar la idea en el discurso oral, tomar en cuenta todo lo que escuché de la gente, también de mis antepasados, y resultó ser que rompió las fronteras. Tuvo mucho sentido, no solo para los mapuches. Hice una salida a España y la misma gente allá, que no tiene que ver con mi cultura, estaban impresionados por ese discurso. Luego me pidieron autorización para reproducir el discurso para cuestiones escolares, memoria, y yo siempre les digo: “adelante”. Ese fue un discurso histórico, construido por la memoria oral. Fue muy bonito.



Entiendo que los comentarios al principio fueron difíciles. ¿Cómo lidió con el problema de las amenazas?

Recibí las amenazas en el celular y en el correo electrónico. Yo estaba saliendo del pleno, y llegó uno de mis periodistas y me dice: “Mira, esto está saliendo”, y me preocupé. Al principio yo no hice caso a lo que me estaban diciendo porque siempre nos han dicho cosas que desbordan la buena convivencia, y ya como pueblos estamos acostumbrados. Pero cuando uno asume que ya no es solo la representante de los mapuches, sino del pueblo de Chile, sentí que como autoridad merecía el respeto del país, y ahí me empezó a preocupar. Pero hubo un momento en que me mandaron así, directamente, amenazas de muerte escritas, y después publicaron la zona donde yo vivía en las redes sociales. Uno se imagina cualquier cosa. Entonces yo dije: “es mi responsabilidad dar a conocer lo que está pasando porque yo ya no soy Elisa Loncon, una académica que tiene sus alumnos y trabaja con ellos, sino ahora estoy en representación del pueblo de Chile, y aquí el tema es que la institución me tiene que proteger”. Entonces tomé la decisión de avisar, pero fue complejo.



¿Cómo se sintió?

Nunca me había enfrentado a esa situación. Y lo que buscan es eso, que tú tengas miedo, y el miedo paraliza. Entonces, creo que lo que podemos hacer es acompañarnos y continuar. Recibí mucha solidaridad, sobre todo de las feministas que son sororas, que te apañan. Hasta el momento, la gente se siente orgullosa de haber tenido esta presidenta, siempre me están buscando fotos, yo salgo a la calle y me saludan. Desde entonces hay una complicidad con el proceso y con lo que representé en el momento en el que estuve de presidenta.



Uno de los episodios que más recuerda la gente fue su entrada al Congreso con una pila de libros, incluido uno de Mandela. ¿Cómo fue eso?

Yo me encontré en el pleno con una oposición de personas a las que les molestaba que yo llegara con mi traje, con mi idioma, criticándome frente a todos los convencionales, que yo estaba haciendo uso de esa lengua. Tenían una actitud muy racista y excluyente. Yo decía: “No puede ser que esto siga ocurriendo”, y tomé los libros que yo usaba para las clases, tomé a Humberto Maturana, a Silvia Rivera, el texto de Mandela contra el racismo, hice un punto de prensa, y los invité a leer y a descolonizarse, para entender que hay un pensamiento propio acá en Latinoamérica, y que no podemos seguir siendo eurocéntricos. Ese fue el punto que hice. Tengo una camiseta que dice “Te invito a leer y descolonizarte”. Yo entiendo que toda la distancia que tenemos entre los pueblos se debe a un efecto del racismo y la colonización, y si tuviéramos la oportunidad de seguir en ese diálogo e intercambio podríamos acercarnos en igualdad de condiciones. Por eso creo que es muy importante lo que se está definiendo: que este Estado sea descentralizado, plurinacional e intercultural.



¿Cómo fue su último día como presidenta, ese 4 de enero del 2022?

Fue igual que mi primer día. Llegamos temprano. Se supone que íbamos a hacer la votación y al otro día ya teníamos una persona elegida. Me empecé a agotar y a las 4 a. m. me fui porque no había acuerdo. Fui a dormir dos horas, aunque llegué como a las 11 a. m. de nuevo al otro día. Afuera había gente gritando ‘pasa Loncon’, para que continuara la presidencia. Si eso no se resolvía, y a nosotros nuevamente nos hubieran puesto de nuevo ahí, tal vez hubiéramos vuelto a asumir, pero el primer día que pusimos el pie acá dijimos que al ser electos nosotros íbamos a delegar los cargos y ampliar la mesa, y teníamos que cumplirlo porque eran palabras en una democracia.

Facebook Twitter Linkedin

El proceso de la Convención Constitucional inició el 4 de julio del 2021 como respuesta al estallido social del 2019. Foto: Andres Cruz

¿Cómo vio la elección de la siguiente presidenta?

Yo tenía mi opción porque vengo del sector indígena que no tiene militancia política, y mi apoyo era para Cristina Dorador, que también tiene un trabajo con la sociedad civil, que no tiene militancia con los políticos. Sin embargo, ella viene del Norte. Acá también hay cierto lobby, y se empezó a correr la voz de que era muy seria. A las mujeres nos exigen que estemos todo el rato riéndonos, que tengamos encanto, no sé, pero le pusieron obstáculos a ella. Para mí, era mi continuación, pero no se aceptó. Después, de los mismos movimientos sociales, fue electa María Elisa Quinteros. Yo quedé muy contenta porque el estallido social viene de un proceso de abandono de la ciudadanía por parte de los partidos políticos tradicionales: la izquierda, el centro y todos abandonaron a la ciudadanía con el modelo neoliberal. Y esta Convención se instaló con gente de diferentes sectores, pero le debe su relato a la ciudadanía que se movilizó en términos de pluralizar las decisiones políticas. Por eso quedé satisfecha cuando quedó electa la actual presidenta y continuamos con el proceso.



¿Cómo vivió el estallido social?

En la Universidad de Santiago, los estudiantes ya no estaban yendo a clase. Yo tenía un curso de magíster también en la noche, y ahí tenía estudiantes que trabajaban con los secundarios. Estaba terriblemente impactada porque acá en Santiago hay un colegio emblemático, un liceo que ha formado la mayoría de presidentes de Chile: el Instituto Nacional, y estaba intervenido por la fuerza pública. Mis alumnos que hacían la práctica o daban clases allí me decían: “La policía anda arriba, en los techos, no podemos hacer clases. Pueden gasear a los estudiantes”. La vulneración de los estudiantes en su derecho a la educación era nefasta. Y todos estábamos viendo eso con mucha crueldad y con todo permiso democrático.



¿Recuerda otro suceso del estallido que le haya impactado?

Cuando vi a los estudiantes saltando los torniquetes. Eran niños, niñas de 12, 13, 14 años que estaban a la entrada del metro, y por grupos saltaban los torniquetes. Los adultos y padres, por temor a perder el trabajo, no se manifestaron al inicio. Fueron los jóvenes estudiantes, niños, quienes iniciaron el proceso. Por eso, una de las primeras cosas que hicimos en la Convención fue una declaración para la libertad de los presos, porque eran niños que merecían estar libres. Hubo mucho montaje. Algunos eran también responsables, pero no había una investigación como tal. El presidente trató de borrar el estallido aplicando una severa represión. Fue una parte muy triste de la democracia chilena. Imagínate a más de 400 personas con mutilación ocular. Hubo una acción directa para disparar a la gente. Por ejemplo, Fabiola Campillai fue electa ahora senadora de la República. Ella perdió los dos ojos, no estaba en la movilización, iba al trabajo cuando le dispararon.





¿Cree que lo que usted ha hecho y lo que está deliberando la Convención tiene un impacto en América Latina?

En este momento, Chile está siendo observado a nivel internacional. Se le reconoce su lucha, y al trabajo de la Convención Constitucional. Dentro de los grandes hitos que se le reconoce es que se puede escribir una Constitución en paridad, y la paridad es ya uno de los artículos que han sido votados por la Convención. En la Constitución chilena va a aparecer un artículo que dice que la función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género en todos los órganos, pues el sistema es hoy día bastante masculino. También se observa a Chile por el tema de la plurinacionalidad, los escaños reservados y la nación originaria, por la descentralización, y por el impulso que se les está dando a los derechos de la madre tierra. Ahora yo creo que va a depender de nosotros con qué fuerza instalemos los derechos de la ciudadanía. Cuando estuve en España me decían: “Ojalá tuvieran la posibilidad de cambiar la Constitución”. Somos una luz de esperanza.



¿Podrá significar un cambio para la población indígena?

Yo creo que las naciones originarias tenemos el futuro de nuestros pueblos. Somos el futuro del continente por el pensamiento que hemos cultivado y nos han heredado nuestros antepasados de vivir de cara a la tierra, a la naturaleza, al río, y de defenderlos. Si los Estados, los gobiernos y las empresas no asumen esa ética con la naturaleza, no están dando continuidad a la vida y a las nuevas generaciones. Todas las generaciones necesitamos agua y oxígeno, alimentos sanos. ¿De dónde va a surgir un nuevo pensamiento? De los pensamientos indígenas, campesinos, desde esos saberes. Que tengan la fuerza para continuar y resistir, porque así tenemos futuro. La lucha indígena es la lucha del futuro.

El actor Tom Cruise es la portada de la edición #118 de la Revista BOCAS.

Entrevista por Gabriela Herrera Gómez

Fotos Equipo Elisa Loncon / Andrés Cruz y Elvis González

Edición #118 Junio-Julio



