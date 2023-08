La carrera musical de Eliana Echeverry es una historia de terquedad. Su obstinación ha sido la bandera que la ha acompañado hasta convertirse en la compositora y directora destacada que es hoy, llevando la música colombiana y latinoamericana a otros territorios en nuevos formatos.

Eliana tiene el tipo de carácter que se mantiene firme en sus decisiones, aunque eso signifique ir en contra de los planes en muchas ocasiones. Así fue cuando tomó la decisión de dejar atrás los tres años de psicología que había cursado en la Universidad Nacional y solicitar un traslado al conservatorio e iniciar sus estudios en música con énfasis en composición. El cambio generó todo tipo de reacciones familiares y de su entorno cercano, era el bicho raro en un hogar donde no había músicos. Sin embargo, el entorno musical era variado y es, según ella, el causante de que la música se convirtiera en su mayor interés: Mozart para hacer tareas, cumbias que cantaba y bailaba su mamá, un padre que escuchaba salsa el día entero y una abuela amante de las canciones de Vicente Fernández, unas veces, otras, de la clásica. Precisamente, fue una frase de su abuela la que la mantuvo a flote en la marea que desató ante el cambio de carrera y que pasó a ser el mantra de su vida: “Tú puedes ser y soñar lo que tú quieras”.



Dos o tres clases de piano, nada de leer música, mucho oído. Eliana lo llama el espíritu de jazz, escuchar y tocar repitiendo la música de memoria. Estudió finalmente en un conservatorio, pero ese instinto la hace estar atenta a todo lo que está escuchando y pensar en posibles ajustes, algo siempre que cambiar. La terquedad ha sido su mayor virtud a la hora de buscar nuevos rumbos musicales para encontrar un nuevo sonido dentro de la música clásica. Estudió música carnática del sur de la India en el Conservatorio de Ámsterdam bajo la tutoría de Rafael Reina y Jonas Brisquet y, posteriormente, gracias a la beca de jóvenes talentos patrocinada por el Banco de la República realizó una maestría en composición en Trinity Laban Conservatoire, en Londres, donde siente que ha podido encontrar finalmente su lugar en la música: “Estamos en un mundo que tiene muchas fronteras, pero la cultura no conoce barreras. Y sobre todo, cuando uno está afuera se da cuenta de que uno no es colombiano, uno es latino”, afirma.

La compositora y directora Eliana Echaverry presenta Lazos inquebrantables Foto: Andrea Moreno. El Tiempo

Un viaje musical

Soñar es lo que ha traído a esta bogotana a repetir en su tierra el concierto ‘Lazos inquebrantables: Un viaje musical por Colombia’, que fue un éxito en Barcelona en la celebración de la fiesta nacional colombiana, el pasado 20 de julio, en el que contó con el apoyo del Consulado de Colombia en Barcelona, el Conservatorio Superior de Música del Liceu y el Grupo Bastón de Oro, y que reunirá a 22 músicos locales en una big band, en su mayoría mujeres, una novedad para un formato que usualmente es terreno masculino y en el que la compositora tiene una experiencia de nueve años.

“El concierto nació a partir de la idea de hacer una fiesta en la que las fronteras y los pasaportes no importaran. Escogiendo el repertorio me di cuenta de que es muy difícil encontrar algún sonido que fuera solamente colombiano. Las cumbias van de México a Argentina, la música llanera la compartimos con Venezuela, la música del Pacífico la compartimos con los ecuatorianos y los peruanos”.

El gusto por la big band no es reciente, se empezó a forjar desde su infancia escuchando orquestas que ya presentaban la música tradicional colombiana con un sonido diferente, cargado de trompetas, trombones y saxofones, como lo hizo la memorable y emblemática orquesta de Lucho Bermúdez. “La música tradicional la tenemos muy asociada a ciertos instrumentos como el arpa o el acordeón. Esto es reimaginarse esos sonidos en otros colores. Eso ya lo hicieron Lucho Bermúdez y otros compositores con las cumbias. Al final, la mayoría de esas cumbias que tenemos en la memoria son en formato de big band”.



Mezcla de regiones

El repertorio de este concierto incluye canciones de diferentes regiones geográficas y culturales de Colombia con el toque que la compositora sabe imprimir en sus montajes: una mezcla de lo que ha sido su formación diversa que se mueve entre el mundo de la música clásica y los sonidos del jazz, con algunos toques de urbano y música popular que enriquecen sus composiciones y arreglos.

Eliana ha trabajado haciendo arreglos para artistas de diversos géneros como Antonio Arnedo –a quien considera uno de sus mentores de jazz–, Aterciopelados, N. Hardem, Juanes y Monsieur Periné. El espíritu de romper barreras siempre está presente, en el que la música no tiene que ceñirse a géneros, mucho menos su estilo. “Cada música está hecha para los oídos de su tiempo y los tiempos están cambiando. Hoy tenemos formatos y recursos distintos, y la única manera de que la tradición siga viva es si se va transformando con ellos. De lo contrario, la tradición será una cosa de museo”.

El miércoles presentará el resultado de lo que ha sido esta mezcla de saberes musicales y culturales acompañada también de invitados de la escena musical bogotana. Será, además, la oportunidad para hablar de la reivindicación de género en un entorno en donde los roles de dirección y composición musical han estado tradicionalmente representados por hombres. Otro sueño que ya está andando: una comunidad de mujeres creativas en las que todas se puedan apoyar para mostrar su talento, creada por Eliana desde un semillero piloto de composición para niñas desde el mes de septiembre con la Universidad Sergio Arboleda que pretende ser un proyecto a largo plazo: “Yo siempre era la única ante muchos hombres, y sí, eso me generaba muchas inseguridades. Qué increíble sería tener un espacio seguro para que las niñas puedan explorar su creatividad y sus ideas sin que le digan que eso no tiene sentido”.

ANDREA MORENO

Fotografía EL Tiempo

CONCIERTO LAZOS INQUEBRANTABLES:UN VIAJE MUSICAL POR COLOMBIA

Auditorio Sonia Fajardo Forero. Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

Cra. 9.ª bis n.º 62-43.

Miércoles 30 de agosto 7 p. m.

Entradas en Atrápalo.com.co