El ‘top’ de los videos de YouTube más vistos del 2018 en Colombia

Youtube The RudeBoyz

3. No Te Equivoques. The Rude Boyz y Greeicy Rendón entran en la lista por no pertenecer a una disquera grande. Su canción producida por los primeros combina mucho los colores ya tan conocidos en los youtubers colombianos y maneja una estética muy pastel. El video tiene un poco más de 30 millones de visitas, de las cuales la mayoría son de Colombia.