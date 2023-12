Este es el restaurante donde la familia de Luis Díaz calma sus antojos en Liverpool

En Liverpool, Inglaterra, hay dos gemelas caleñas que conservan un pedazo de Colombia. Con una sazón auténtica, han calmado los antojos de ingleses, extranjeros, latinos, colombianos y hasta el paladar de la familia de Luis Díaz. A su esposa Geraldine Ponce y a su hija las han recibido con pandebonos, buñuelos, empanadas, carimañolas y hasta mondongo, "para que no extrañen tanto su Guajira natal", señalan.

Abrieron el restaurante en enero de este año pero han hecho un nombre en la industria de la gastronomía en Liverpool desde hace 8 años Foto: Cortesía Twins Flavour

Y es que a más de ocho mil kilómetros de su país, ningún colombiano espera encontrar su bandera izada en una de las principales calles del centro de Liverpool junto a un restaurante de Kebabs. The Twins Flavour es el único restaurante colombiano en la ciudad de Los Beatles, donde el olor de las empanadas, los aborrajados y la sazón de Isabel y Alejandra Cadavid atrapan a cualquiera.



“Entre los ingleses, las favoritas son las empanadas. Aquí hay algo muy parecido que se llama beef pestry o chicken pestry, que es un hojaldre y lo rellenan. Siempre lo ven y dicen ‘yo quiero llevar eso’”, señala Isabel.



Por su acento, no es fácil descubrir que las gemelas viven desde el 2006 en el viejo continente, cuando toda su familia decidió mudarse a Madrid para mejorar sus condiciones de vida. Allí terminaron su bachillerato y estudiaron Filología Hispánica. Solo por un ocasional seseo y algunas palabras madrileñas, mantienen casi intacta su identidad colombiana.



Con ese carisma vallecaucano, se han convertido en las twins de Liverpool, desde que hace ocho años llegaron a la ciudad para mejorar su inglés por tres meses y se enamoraron del lugar. Poco a poco se hicieron conocer en la industria de la hotelería y gastronomía hasta llegar a ese rincón tricolor que llena de color la vida inglesa.

Las hermanas dirigieron el primer festival de comida latinoamericana en Liverpool Foto: Cortesía Twins Flavour

Pero el camino fue largo y nunca lo vieron venir. En la capital española, ambas querían ejercer como profesoras de lengua y literatura. Antes debían hacer un master pero al encontrar un precario panorama laboral, concluyeron que aprender un nuevo idioma era la mejor forma de abrir su camino. El 8 de septiembre de 2015 Alejandra se fue por tres meses a Liverpool y quedaron de intercambiar con Isabel al terminar. Pero nunca volvieron.



La cocina siempre ha sido un pilar en su familia. Su madre siempre había hecho comida por encargo para fechas especiales en España. “Tamales, morcillas, lechonas, todo por encargo para navidad. Yo de metiche siempre me metía en la cocina. Le decía: ‘mamá, ¿qué le ayudo a picar o a pelar?’, y ella me iba diciendo”, recuerda Alejandra, quien empezó a trabajar en un restaurante inglés. Por su parte, Isabel inició lavando platos pero al poco tiempo, el manager del lugar –quien era nicaragüense– le ofreció un trabajo directamente en cocina. Ambas llegaron a ser jefas de cocina por muchos años en algunos de los principales restaurantes de la ciudad inglesa como The Old Bank, que solía ser un antiguo edificio del Banco Nacional de construido en 1920.



Pero la semilla del restaurante empezó hace tres años cuando intentaron comprar una casa y les negaron la hipoteca tres veces. “Éramos jefas de cocina, teníamos un buen trabajo, contrato fijo, buenos ingresos, no teníamos cuentas pendientes, pero no había manera. Fue traumático. Así que dijimos ‘con ese dinero, invirtamos en nuestro restaurante”, señalan. Así, el 21 de enero de 2023 abrieron The Twins Flavours en un edificio rojo que solía ser una cafetería francesa que no prosperó.



Nueve meses después, el lugar se mantiene lleno de comensales –sobre todo de latinos–, y han sido reseñadas en periódicos locales británicos como Liverpool Echo. “Este fue el restaurante de la comunidad latina para la comunidad latina. Más que el restaurante colombiano, aquí había muchas ilusiones y esperanzas, todos los latinos estaban expectantes, ecuatorianos, venezolanos, dominicanos, era el sueño de todos”.



Al entrar al restaurante, una hamaca con la tricolor suspendida en el techo saluda a los visitantes. Está ahí como un recuerdo de la finca de su tía en la infancia. Hay servilleteros con forma de grano de café, banderas, sombreros vueltiaos, ponchos y carrieles colgados en la pared, y toda una decoración que fue llevada el pasado diciembre por su mamá a la Basílica del Señor de los Milagros en Buga para que bendijera el restaurante. Al entrar, la atmósfera del lugar lo conduce a una mezcla multiregional colombiana.

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve la fachada de The Twins Flavour Foto: Cortesía Twins Flavour

Desde hace años, Isabel y Alejandra ya cocinaban para sus amigos en Liverpool pero la pandemia las hizo famosas. Cuando todos estaban encerrados, ellas cocinaban por encargo siguiendo los pasos de su mamá. También se convirtieron en líderes de la comunidad latina en la ciudad: hacían excursiones a lugares como Manchester o Leeds, y coordinaban planes turísticos para todo el mundo a través de un grupo en facebook que hoy tiene más de 2000 miembros. El año pasado crearon el primer festival de comida latinoamericana en Liverpool que se repitió este año. “Vinieron de varios lugares de Inglaterra, casi 300 personas”.



Fue así como las twins dejaron la literatura hispánica para convertirse en promotoras de la cultura y gastronomía colombiana en Inglaterra. Cada domingo ofrecen un menú especial: bandeja paisa, cazuela de mariscos, ajiaco y ahora para las festividades tienen buñuelos y otras variedades. No obstante, de martes a domingo tienen una oferta que incluye desde arepas, aborrajados, arroz con pollo hasta productos tan colombianos como los supercocos, pony malta, gelatina de pata y hasta cerveza club colombia. “Al colombiano le tira mucho su comida. Llegan varios chicos que hacen sus estudios acá y nos dicen, ‘ustedes me hicieron mi hogar aquí, hicieron que no extrañara tanto Colombia”. Casi me pongo a llorar cuando me dicen eso”, recuerda Isabel.



También muchos ingleses han descubierto la comida colombiana. Según ellas, hoy en día la percepción del país ha cambiado mucho y los extranjeros se sienten más atraídos a probar parte de la cultura nacional. “Los colombianos hemos empezado a tener repercusión. Antes era solo Pablo Escobar y el cartel. Pero desde hace un tiempo aquí suena más Yerry Mina, James Rodríguez, Shakira, que siempre ha sido referente. Ahorita dicen, ‘¿Eres colombiano? Ah como Luis Diaz'. Eso nos hace muy felices”.