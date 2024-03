'El público colombiano es muy romántico': Air Supply

No es una exageración decir que muchas veces cuando el músico inglés Graham Russell va en su auto a casa, en una remota zona montañosa alejada del mundanal ruido, escucha la canción All Out of Love. Cuando pasea con sus perros o sale al mercado y alguien lo reconoce, le cantan ese himno romántico que escribió y que lleva cantando por décadas con Russell Hitchcock en el dúo Air Supply.

Graham sonríe cada vez que eso pasa, adora la canción y sabe es que un tesoro para millones de fanáticos en todo el mundo que siguen escuchando y apoyando sus baladas poderosas, en una carrera artística que en el 2025 celebrará 50 años y que en los ochenta tuvo un impresionante brillo comercial en todo el mundo.

Air Supply sonaba en la radio y se convirtió en la banda sonora de los enamorados y en el placer culposo de quienes no conectaban con canciones que exploraban el amor de una manera tan cercana y melosa; pero las escuchaban a escondidas y las dedicaban cuando el corazón conectaba de manera intensa o se rompía en pedazos durante una relación.

“Nunca lo planeamos, solo pasó”, confiesa el guitarrista y compositor en una charla con EL TIEMPO. “La música es un reflejo de lo que eres y así ha funcionado para Russell y para mí (…) yo escribo y Russell canta, es una gran combinación”, reconoce Graham.

Creo que muchos se sorprenden, somos muy fuertes y apasionados como cualquier banda de rock. Y debe ser así, ya que tiene que golpearte un poco en el cuerpo y el corazón, ya que también es profundo.

De su primer encuentro como amigos en 1975 y que dio vida a Air Supply, ahora cada uno vive a miles de kilómetros del otro, pero mantienen una química poderosa cada vez que se reencuentran en una gira, como la que están llevando a cabo en este momento y que tiene a Bogotá dentro de su itinerario. Air Supply se presenta mañana (2 de abril), en el marco de su ‘The Lost in Love Experience’ en el Movistar Arena.

“Lo que recuerdo del público colombiano es que es muy romántico”, reflexiona Graham Russell, rememorando algún concierto de su grupo hace ya varias décadas en tierras colombianas. El encuentro va a mover las fibras emocionales de ese público con canciones como Making Love Out of Nothing at All,, Lost In Love, Goodbye, Without You y algunas sorpresas, según dice su guitarrista.

Pero lo cierto es que Air Supply no es solo una propuesta que se sostiene en la nostalgia.

“Ahora las redes sociales han sido muy buenas para nosotros porque tenemos un montón de canciones que salen en programas de televisión y en películas, y las generaciones más jóvenes las escuchan; puede que no sepan quiénes somos, pero escuchan las canciones y le dirán a sus padres, Dios, ¿quién es ese? Y ellos dirán: ‘Es Air Supply’, y entonces entrarán en las redes sociales y nos encontrarán y se lo contarán a sus amigos, teniendo así nuevos fanáticos”, reconoce Graham emocionado.

Air Supply reconoce que son algo más que soft rock, son una experiencia musical poderosa. Foto:Mark Weiss Compartir

“Hay tres o cuatro generaciones que vienen a vernos ahora y siento que somos un buen modelo para ellos, para los más pequeños que van a nuestro show, la música es positiva, habla de amor y creo que eso es muy importante en el mundo actual, es un buen mensaje para las nuevas generaciones, no hay nada negativo o malo”, recalca.

Sobre el género en que los ubican, el soft rock (rock suave), Graham Russell se sincera: "No estoy de acuerdo, eso dicen los que no nos han visto en directo (sonríe), creo que muchos se sorprenden, somos muy fuertes y apasionados como cualquier banda de rock. Y debe ser así, ya que tiene que golpearte un poco en el cuerpo y el corazón, ya que también es profundo. Definitivamente, no somos soft rock…lo van a ver y sentir en este concierto en Colombia", enfatiza el músico que, tras una gira, adora quedar prendado del romanticismo, alegría y aplausos de su audiencia.

“Es lo mejor, pero cuando regreso a casa, me siento como en un pequeño santuario para recargar baterías...Leer, soy un lector ávido y, esto se sorprenderá me encanta la jardinería. Me encanta cultivar cosas. Cultivo muchos de mis alimentos. No como carne ni productos lácteos, así que cultivo muchos de mis alimentos y me encanta. Es genial para mí porque me gusta poner mis manos en la tierra”, finaliza.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

EL TIEMPO