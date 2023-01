Traducido a más de 250 lenguas y dialectos –el libro más traducido de la historia después de la Biblia-, El Principito narra el encuentro de un piloto perdido en medio del desierto con un pequeño príncipe que afirma que viene de otro planeta y que le cuenta sus aventuras interplanetarias.



Este cuento poético, de autoria del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupéry, fue publicado en 1943 y desde entonces hace parte de los libros que no deben faltar en ninguna biblioteca.

(Puede leer también: ‘Las escritoras somos hoy como un volcán en erupción’: Giovanna Giordano)



El Principito es, además de ser muy popular, un compendio de frases de gran contenido filosófico. A continuación presentamos algunas de esos axiomas que han recogido diferentes expertos.

Teresa Iribarren, profesora de los Estudios de Artes y Humanidades y directora del máster Edición Digital de la UOC, afirma que este libro "invita a niños y adolescentes a pensar que la vida también es entender que las cosas acaban, que tenemos que superar las pérdidas”.



Ibarren resalta las siguientes frases de El Principito: “Todas las personas mayores fueron primero niños. (Pero pocas lo recuerdan)”, “Las flores son débiles. Son ingenuas. Se defienden como pueden. Se creen terribles con sus espinas…”, "Si tú me domésticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para ti único en el mundo…”, “No se ve bien sino es con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos” y “El libro apela a la imaginación, a la inteligencia y al sentido crítico de los niños”.

Otras frases célebres de El Principito

Otros expertos recogen las siguientes frases de este libro, que es un recorrido por los valores universales de la humanidad: la esperanza, el esfuerzo, el compromiso, el amor y la felicidad.



"Cuando uno está muy triste son agradables las puestas de sol", "Los hombres ya no tienen tiempo para conocer nada; compran las cosas ya hechas a los comerciantes; pero como no existe ningún comerciante de amigos, los hombres ya no tienen amigos", "Las palabras son fuente de malentendidos", "Caminando en línea recta, uno no puede llegar muy lejos", "Nosotros, que comprendemos la vida, nos burlamos de los números", "A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial".



Otras frases que dejan una enseñanza de El Principito son: "Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar", "Lo hermoso del desierto es que en cualquier parte esconde un pozo", "No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo", "Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante" y "Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si consigues juzgarte rectamente es que eres un verdadero sabio".

Lea también: