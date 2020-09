El 'Pibe' Valderrama: la leyenda nacional

Cuando el capitán histórico de la selección Colombia cumplió 50 años, BOCAS logró una notable entrevista con quien fuera el símbolo del combinado nacional en tres Mundiales: 1990, 1994 y 1998. Entre muchos otros temas, Carlos Alberto "El Pibe" Valderrama habló de las intimidades de la tricolor, de sus penas y sus glorias, de las malas decisiones, de su responsabilidad como ídolo y del talante de sus compañeros: René Higuita, Leonel Álvarez, Arnoldo Iguarán, Freddy Rincón, "El Tren" Valencia y "El Tino" Asprilla, entre otros. Este es un fragmento de la entrevista publicada en noviembre de 2011.

Siempre se enfrentaban. Cuando tenían ocho años, eran los mejores en las calles destapadas de Pescaíto. De las 24 horas del día, 25 estaban con el “coco” puesto en la pelota. Los “picaditos” que jugaban, con dos piedras a cada lado de la cuadra y representantes de la calle Quinta contra lo mejorcito de la calle Cuarta –cuatro contra cuatro, o tres contra tres, o dos contra dos–, siempre terminaban en el duelo personal entre Carlitos y Juanito.



Los dos samarios batallaban en un torneo aparte, uno contra uno, que consistía en hacer la mayor cantidad de toques en “la pinola” –lo que en el centro del país se llama “la 21”–. Y por uno o dos puntos, “el Pibe” siempre perdía. Se jugaban el honor tratando de meterla de un arco al otro con el pie izquierdo. Y “el Mono” volvía a perder.



Carlitos, un niño flaco, altivo y orgulloso, regresaba a su casa tan encabronado que

no se sentaba a comer y se ponía a ensayar frente a la pared del patio de su casa el

arte de ”la pinola”, la caricia con la zurda, la dormida en pecho y la pisada (todo para

superar a Juanito), hasta que el grito de su mamá le ponía punto final a su obsesión.



Pero de esta manera, Carlos Alberto Valderrama Palacio (Santa Marta, sep. 2 de

1961) depuró una técnica que con el tiempo le valdría para ser reconocido como el

“10” de la selección del Magdalena, de los clubes Unión Magdalena, Millonarios, Cali,

Montpellier, Valladolid, DIM, Junior, Tampa, Miami, Colorado y Selección Colombia, así

como para ser elegido dos veces el Mejor Jugador de América. (Juanito, por su parte,

el gran Juan Olivar, es hoy un funcionario de carga en el puerto de Santa Marta.

¡Grande Juan!).



Todo empezó allí, en Pescaíto, el barrio de los pescadores en Santa Marta, en el seno

de dos familias futboleras: los Valderrama y los Palacio, donde o eran cracks, o eran

“patas-brava”. “Mi papá, Jaricho Valderrama, era un back central más bien pegador

y mi tío, Toto Valderrama, un ‘calidoso’ puntero izquierdo. De esa rama vienen

Roland y Alan, mis hermanos, también pegadorcitos, y yo, que fui el fino... De ahí

también vienen mis primos Didí, un verdadero crack, y Pablo, más bien bueno para

dar zapato. Luego están mis tíos maternos, los Palacio: Justo, un volante ofensivo muy

técnico, y Aurelio, un marcador derecho ‘con sangre en el ojo’. De esa rama salen

los hermanos González Palacios: Miguel, al que le decían ‘el Fercho’, Edison el ‘Robapollos’ y Julián, todos defensas de buen pegar”, anota “el Pibe” de media distancia.



Jaricho, su viejo, fue su primer director técnico en el colegio Celedón y el maestro

que le dio la gran lección de su vida: “Para llegar hay que ser disciplinado, no hay de

otra”. Y llegó muy lejos.

Usted también se inició con la “bola e’ trapo”. ¿Qué tanto sirve para la carrera de un futbolista profesional?

Mucho, ayuda a la técnica. El asunto va así: la bola se hace con papel periódico, se amarra fuertemente con cabuya para que no pierda la forma, se le echa pegamento para fijar los trapos, hasta que quede la forma redondita, y “pa’lante”. Al principio es difícil de manejar, pero uno le va cogiendo el tiro; y como no rebota, uno tiene que

hacer todo el esfuerzo para levantarla, para dominarla: ahí está “la vuelta”. Dominio y técnica.

¿Cuál fue su primer balón?

Mi papá arreglaba balones en el barrio y los que llegaban destrozados se quedaban en la casa. A punta de aguja e hilo, mi papá hizo aparecer mi primera pelota, eso si, más cocida (sic) que un sancocho.

Después de tantos años, la cancha de La Castellana, en Pescaíto, por fin estrena gramilla. Ya era hora, ¿no?

Cuando yo jugué allá, era un peladero. Luego, cuando me hice grande, siguió siendo un peladero. Este año decidí, con el apoyo de varias empresas, arreglar la casa. Espero que los muchachos tengan mejores condiciones que las que yo tuve.

¿Siempre fue el “10”?

Siempre, desde niño. Eso fue innato.

¿Por qué no terminó su carrera en el Unión Magdalena?

La gente cree que no quise, pero la verdad es que, cuando volví del fútbol gringo, en 2003, ningún equipo me llamó. Ninguno ¿Puede creer? Y yo no estaba para hacer llamadas. Tampoco...

¿A usted le parece que le hace justicia la estatua que le hicieron en el estadio Eduardo Santos?

No hicieron la estatua del “Pibe” con las medias abajo y con la actitud “bacana” que siempre me caracterizó. La del “man” relajado. Nada de eso, quedé estresado...

¿Cuál fue la piedra más grande que le sacó el fútbol?

El día que, siendo mánager del Junior, le saqué el billete al Cacharrito Ruiz. El cuento es así: en un tiro de esquina –ojo, un tiro de esquina donde todo pasa, donde a mí hasta me cogieron los huevos, hablo de un tiro de esquina tan alto que la pelota todavía no ha aterrizado en Pescaíto–, al man le da por pitar penalti a favor del América porque dizque empujaron a cualquiera. Todos saben que esa jugada se la inventó Ruiz y, claro, yo le dije de todo. Me clavaron 11 fechas. Pero no me arrepiento, ni por el putas.

Los hinchas de Millonarios –yo entre ellos– todavía nos preguntamos por qué Jorge Luis Pinto no lo puso a jugar lo suficiente en 1984. ¿Qué pasó?

Los primeros seis meses sí jugué, hasta que llegó un 10 con cartel: Silvano Espíndola. Me tocó salir. Yo quería jugar y estaba chévere en Bogotá, pero apareció el Cali y entendí que era la oportunidad.

Sus inicios en el fútbol fueron en las calles humildes del barrio Pescadito, en Santa Marta. Foto: Hernán Puentes

Cuando usted hizo parte de ese histórico Cali de 1985, 86 y 87, ese equipo que la movía tan sabroso, ¿cómo era enfrentar al América de Falcioni, Cabañas, Gareca, Battaglia, Willington Ortiz y, lo peor, de los Rodríguez Orejuela?

Yo llegué y formé un combo que siempre recito de memoria: Gato Fernández, el Jet Polo, el Flaco Murillo, el Polaco Escobar, Jorge Ambuila, el Cenizo Núñez, Bernardo Redín, mi persona, Piripi Osma, Gambeta Estrada y Checho Angulo. Luego llegó Buenaventura Ferreira y luego Miguel González, un equipazo. Y respondo así, lo más

lindo es que la gente todavía recuerda ese Cali porque jugábamos bien en casa y por fuera. Ese es nuestro título de honor, más allá de que todo era para el América. Porque nosotros jugábamos mejor. Luego se vino a saber todo lo del “Diablo”.

En los clásicos, siempre lo persiguió el paraguayo González Aquino, ¿era tan bravo como decían?

Peor. Me puyaba con agujas, me metía trompadas, me cogía el culo, me decía “tu mujer te pega cachos”, “tú eres marica”, “tu mamá no sé qué…”, de todo...

¿Redín fue el socio histórico de su juego?

Sí, no hay duda. Después, seguramente, Freddy Rincón, dos lindas sociedades.

El 88, finalmente Europa. ¿Por qué al Montpellier?

Porque fue el club que se interesó.

Pagaron 2,5 millones de dólares. ¿Hoy sería otra la historia, otro el monto?

En su época fue un billete largo. Todo bien...

¿Se deprimió por estar en la banca?

No. Julio César, el brasileño que jugaba allá, me dijo: “No te desesperes que te va a llegar la oportunidad”.

¿Y qué hacía sin jugar?

Pasear. Cogía el carro, un Renault 21, creo, y me iba a conocer lugares preciosos. La Costa Azul, y la playa y el paseo… “mamando gallo”, esperando el chance. Y comí rico. Había una pasta con mariscos, bien bacana. No sé si era el aceite o qué, pero tenía magia.

¿Y quién le enseñó a manejar?

El Piripi Osma, en el Cali. Andábamos por la vía de la U. del Valle y, aun cuando el man era tranquilo, me hacía parar para refrescarnos con un champús. Por eso me quedé de conductor “lentejo”, voy suave y tranquilo. Y por eso siempre salgo temprano...

¿Cuál fue el mejor momento en Francia?

Cuando ganamos la Copa Francia. En la semifinal hice un partido increíble contra el Saint Etienne, en su cancha: cayó un aguacero histórico y esa tarde, lo juro, no me la quitaban ni con soga. En el partido de vuelta me expulsaron faltando cinco minutos para terminar, por una plancha lo más de tonta que tiré. Así que no pude jugar la

final en París que ganamos 3-1. Eso siempre me dolió. Ha sido el único título del Montpellier en su historia.

Valderrama vivió intensos momentos de dolor y gloria con la selección de fútbol más recordada de Colombia, como el histórico 5-0 frente a Argentina en 1994. Foto: Getty

Del período del Real Valladolid con Maturana, Leonel e Higuita (1991) quedó una imagen para siempre: la tocada de huevos que le aplicó Michel.

En el Valladolid nos decían “los pelucones”, por el pelo de los tres colombianos, y que no nos fue bien en ningún aspecto: ni deportivo, ni económico. La tocada de Michel fue en un tiro de esquina. La primera vez que me tocó, literalmente, no le paré bolas. La segunda, pensé:“Estas son ‘maricadas’ de este güevón”. La tercera, me le paré y le dije:“¿Tú eres maricona…?, si quieres yo te meto aquí la ver...”. Y el man apenas me miraba. Y ya. Por la noche íbamos en bus de vuelta a Valladolid y, cuando paramos a comer, vimos en el restaurante el programa Estudio Fútbol en el que el tema era

ese. Maturana me dijo:“¿Y ahí qué pasó?”. Hoy es el día en el que todavía me joden con eso.

¿Es una “joda” normal en el fútbol?

La gran mayoría de los defensas tienen esa bendita maña.

¿Quién fue el peor?

El peor está entre Ricardo el Chicho Pérez y Eduardo Pimentel. No, mentiras, Pimentel fue el más h.p. de todos los h.p.s.

¿Por qué no se quedó en Europa?

Tuve la oportunidad de ir al Valencia F.C. pero yo tomé la decisión de volver a Colombia por que me “emputé” con lo del pago en el Valladolid. Y cuando me “emputo”, me “emputo”. Me arrepiento porque tenía para jugar más, porque estaba en mi momento… Mi mujer si me decía:“Quedémonos”, y yo le respondía: “Yo me voy de esta ‘mondá’”.

Cuando llegó al DIM (1992), sus calificaciones siempre fueron de 8 para arriba en cada partido… La rompió, ¿no?

Carlos Castro y el Ferry Zambrano corriendo arriba, y yo en mi salsa metiendo balones... Esa fue una de las temporadas más lindas de mi carrera. Pero todos se empezaron a lesionar y no llegamos.

Y llegó al Junior de Barranquilla. ¿Qué pasó ahí?

Amor incondicional. Más que un combo bacano –el Niche Guerrero, el Gordo Valenciano,“Pachequito”, el Nene Mackenzie y todos volando–, éramos una gran familia. Y campeones. Y dos veces. El ambiente que logramos crear en la ciudad es algo que nunca vi. Por eso el aficionado quiso tanto a ese equipo.

Y la mayoría más costeños que la empanada de huevo...

Hermano, si hasta íbamos a comer todos, cada vez que podíamos, a El Tremendo Guandú a gozar del propio golpe “costeñol”. Luego, en el entreno, a bajar la grasita.

Con ese Junior estuvo cerca de coronar la Copa Libertadores. ¿Qué pasó?

Accidentes del fútbol. Botamos el penalti decisivo contra el Vélez de Chilavert. Era el último penal, el que nos llevaba a la final y Méndez, que nunca pelaba uno, , ese día lo botó. Y ellos fueron campeones…

Viene Estados Unidos en Tampa, Miami y Tampa otra vez. Todo muy relajado y hasta cómodo. ¿Cómo Pescaíto en el agua?

¡Cheverísimo! Hice historia: tres veces el mejor jugador de la liga, récord de asistencias en un torneo (114), calorcito, latinos, todo bien…

Hasta que llegó el frío en las montañas de Colorado con los Rapids. ¿Le afectó el clima?

Un día hacía un sol como el de Pescaíto y me fui con mi familia al centro comercial a pasar el día, a comer helado y nos dio por entrar a cine. Cuando salimos, ¡no jooooda!, la nieve tapaba a todos los carros en el parqueadero. Duramos como dos horas para encontrar el auto. No lo podía creer.

¿Cómo empezó la gran Selección de los 90?

La nueva generación comenzó con la base de Nacional: René Higuita, Luis Carlos Perea, el Chonto Herrera, el Chicho Pérez, Alexis García, Leonel Álvarez, el Andino Galeano; los de Millos: Norberto Molina, la Gambeta Estrada, el Guájaro Iguarán y Rubencho Hernández; los del Cali: Bernardo Redín, el Flaco Hoyos y yo, más el Pitufo de Ávila, el aporte del América. Para la Copa América del 87, donde nos fue

muy bien y jugamos bacano, se empezó a armar ese combo bravo.

Para el 88, usted lideró la Selección que viajó a Europa a participar en la Copa Sir Stanley Rous junto a Inglaterra y Escocia. Allí se hizo visible ante el mundo, ¿Cómo sacó el genio?

Maturana me dijo algo importantísimo en Wembley:“Como si estuvieras en Pescaíto,

igualito juega aquí, que así le ganamos a cualquiera. No vayas a cambiar nada, tira un túnel o un taco, lo que quieras. Este es el templo del fútbol y puedes ver que no hay ni un solo hueco. Si tú saliste de La Castellana, que tiene 20.000 huecos, me imagino que aquí no te vas a dejar quitar la pelota, ¿no?”. Y así fue.

¿Algún técnico le cortó esas alas?

Pierre Mosca, en el Montpellier.

¿Qué técnico fue el “gran motivador”?

El“Profe” Comesaña me decía:“A usted no le dieron esa banda de capitán por la pinta, se la dieron porque es tremendo jugador. Así que organice ese equipo como usted sabe. Pero no de pinta, no sea ‘güevón”’.

¿Qué pasó en la Copa América de 1989, realizada en Brasil, donde quedamos eliminados en primera ronda?

Allá renunciaron el Checho Angulo y Alexis García porque no jugaban. Luego todo se jodió.

¿Qué hay que hacerle al jugador que renuncia a la Selección?

Meterlo preso y dejarlo preso. Tanto que se jodió uno para ponerse la bandera y después botarla por “maricadas”. ¡No jooooda!

El Tino Asprilla renunció en pleno Mundial del 98. ¿Mereció la cárcel?

Sí, yo sé lo dije tiempo después, y no ahí, porque él se voló de allá sin decir nada. Recuerdo que “el Bolillo” nos hizo una reunión y nos dijo: “Asprilla está fuera de la Selección” y punto. Con “Fausto” siempre fuimos buenos amigos y alguna vez él me dijo:“Nadie sabe ni sabrá por qué hice eso”. ¿Y ahí qué puede decir uno?

¿Qué significa ir a una Copa del Mundo?

La graduación del futbolista.

Cuando saltó de la boca del camerino para enfrentar el primer partido, contra Emiratos Árabes, ¿qué se le pasó por la cabeza?

Yo pensé en Colombia.Después de tanto sacrificio, yo sólo pensé en Colombia.

Y ahí usted hizo su primer y único gol en un Mundial.

De larga distancia, papá… Si uno mete un gol en La Castellana (la cancha de su niñez) y se vuelve loco, ¿cómo cree se vuelve uno en un Mundial…? De verdad que uno piensa en Colombia, en la bandera, en tirarla para adelante, en que sople duro…

¿Qué faltó en el Mundial del 90?

Arnoldo Iguarán. Se jodió en un entreno, jugando al“bobito”. ¿Quién sabe a dónde hubiéramos llegado...?

¿Usted le recriminó la célebre embarrada a Higuita contra Camerún?

Nunca.Doloroso y triste es morir, pero lindo morir en la de uno. ¿Cuántas veces nos motivó René?, ¿cuántas veces nos agrandó?, ¿cuántos balones sacó? ¿Ah…?

¿Lloró?

No.

¿Ha llorado por el fútbol?

Dos veces, una vez con la selección del Magdalena, cuando nos eliminó Cesar (1979) y la otra cuando clasifiqué al primer Mundial en Tel Aviv (1989). Lloré del bus al hotel como un niño. Todavía me emociono porque sabía que había pasado el examen, que estaba graduado.

5 de septiembre de 1993. ¿Cuál es la pregunta que no le han hecho del 5-0 y

siempre ha querido contestar?

¿Qué pasó antes del 5-0? La respuesta: nos reventaron los vidrios del bus y luego nadie durmió. ¿Por qué? Las barras bravas nos jodieron toda la noche, hasta que el sol salió, con una bulla increíble. Al otro día estábamos todos amanecidos.

¿Usted le dijo algo al grupo antes de salir al campo?

Por la mañana dije:“¿Nos vamos a devolver porque no pudimos dormir? No seamos tan maricas”. Luego, en la cancha, todos dijimos: “¡Hoy ganamos!, ¡hoy clasificamos!”

¿Cuál es el gol que más le gusta del 5-0?

El primero. Por el enganche corto hacia afuera de Freddy Rincón. Es increíble

El gran 'Pibe' dice que prefiere gozar de sus años de retiro desde la banca, en tranquilidad, y no como director técnico de algún equipo de fútbol nacional. Foto: Hernán Puentes

De ese gol quedó la foto histórica de Freddy, “el Tino” y “el Pibe”, uno encima

del otro. Pura poesía...

Es la foto más linda de mi carrera. El que no guardó esa foto, se jodió. Una imagen que

representa, en sí, la cumbre del fútbol colombiano.

¿No se cansa de hablar del 5-0?

Y quién se va a cansar de eso.

¿Llegaron reventados de la “rasca” a Bogotá?

Y sí. En el hotel hasta el amanecer y en el avión que venía a Bogotá, el Gordo Valenciano nos levantó a whisky puro. Luego, ¿cuánto nos demoramos del aeropuerto a el Campín? Una eternidad... Y todos “piados...” y secos... Entonces yo le dije a Maturana: “¿Y qué, profe?, ¿nos vas a dejar morir? ¡Manda aunque sea por una botella, hey...!”

¿Si tuviera que escoger entre el equipo de Colombia del 90 y del 94, con cuál se quedaría?

Por fútbol, el que ganó las eliminatorias del 94. Ese equipo no se vuelve a repetir “más

nunca”

Entre muchas cosas, se dijo que ustedes se vendieron en U.S.A. 94 y que las apuestas acabaron con toda la ilusión. ¿Qué tanto hubo de verdad en todo eso?

Y cómo para qué nos íbamos a vender. La única verdad es que, queriendo ganar, no

pudimos. Nada nos salió.

¿De qué se trata ser ícono?

El amor de la gente y el reconocimiento a haber jugado bien al fútbol. Luego, que lo

reconozcan a uno por la pinta. Pero para sostenerla hay que ser “calidoso”, je...

¿Quién fue más, Pelé o Maradona?

Diego. Me identifico más con él.

¿Qué le impresiona del fenómeno Maradona?

Que la gente se tatúe su rostro en el cuerpo. El día de su despedida, en la Bombonera, vi a miles tatuados y eso, sólo eso, me pareció impresionante.

¿Y entre Messi y Maradona?

Maradona, porque solito hizo grande al Nápoles, mientras que Messi está rodeado de

unos tigres. Además, técnicamente fue más Maradona porque también tenía gol con el tiro libre. Y Messi no. Ahí gana “el Pelusa”.

¿Cuál es el equipo más impresionante que usted vio en su vida?

Brasil de 1982 y el Barcelona de hoy.

Si fuera técnico, ¿qué haría para enfrentar al Barça de hoy?

Ir al hotel antes del partido y amarrarlos a todos para que no se presenten. Nadie le ha encontrado la vuelta.

Hablemos de los históricos: ¿René Higuita?

El mejor loco que conocí en el fútbol. Cuando hizo el escorpión en el Wembley me di cuenta de que era realmente un distinto. Yo siempre digo, la “verga” ser un “man” distinto y él hacía todo distinto. Un genio.

¿Leonel Álvarez?

Uno de los grandes amigos del fútbol. En Escocia (1988), “Leo” vio que me estaban levantando a zapato y me dijo: “Mono”, no te vayas a hacer expulsar nunca, h.p. El que te joda, tú me dices que yo respondo. ¡Pilas pues…!”. Luego me dijo: “Ya le cogí las placas al h.p.”. A los cinco minutos vi al escocés tirado en el suelo. “Leo” ya lo había atendido. Siempre me sentí respaldado.

¿Arnoldo Iguarán?

“La Joya”. Creo que es el delantero que mejor me entendió. Yo me moría de la risa con él... se la tiraba allá, y allá llegaba; se la tiraba arriba y le pegaba más duro con la cabeza que con el pie... ¡Qué grande! Me hubiera gustado haberlo tenido mucho más tiempo a mi lado. Calladito, trabajador, sin problemas. Hasta le decíamos “el mudo”. Un “bacán”.

¿Adolfo Valencia?

“El Trencho” era especial. Noble, sencillo, querido, vacilador, tremendo mamador de

gallo... Tenía una apuesta eterna con “el Tino” a ver cuál era el que más goles hacía con la Selección. Nunca supimos quién ganó porque eso fue muy parejo. De hecho, el día de 5-0, “el Tino” ya llevaba dos y “el Tren” le rogaba a Freddy: “Paisano, falta el mío, no sea así”. Luego me miraba a mí y me decía: “Falta el mío, Monito”. Y mire cómo son las cosas, el que se lo puso fue el mismísimo “Tino” y anotó.

¿Albeiro Usuriaga?

“El Palomín” era un niño bacano. Nunca hizo caso táctico. Era de los que le decía al “profe”: “no me complique con órdenes; que me den la pelota que yo solito arreglo esta recocha”. Uno de los grandes delanteros de la historia del fútbol colombiano. Su enganche, su freno, su remate... Un crack.

¿Freddy Rincón?

Mi gran hermano, pero como los buenos hermanos, nos peleábamos mucho en la cancha. Yo lo “putiaba” y él me “putiaba”. Luego, el agua de la ducha le bajaba el volumen a todo y éramos los más llaves. De hecho, había un problema en el grupo, y éramos los dos los que hablábamos. Además, él era el que velaba por el billete de todos, siempre decía: “Hay que cobrar ahora porque los directivos luego

se roban la plata y esos h.p.s nunca juegan”.

¿Faustino Asprilla?

Pudo ser el mejor del mundo y no quiso, siempre lo digo. El más grande de nosotros.

Era distinto, pateaba con las dos, la gambeta era increíble, saltaba más que Michael Jordan, ¡no jooooda!, era un fuera de serie... Cuando él estaba en Italia yo me desvelaba por verlo jugar en el Parma. Con eso lo digo todo.

¿Quién fue el mejor bailarín de la selección histórica?

¡Uyyyy!, de lejos, Harold el Betún Lozano... Ese man sí sabía de eso.

¿Y el peor?

El Bolillo Gómez, también de lejos. ¡Qué tronco!

¿Usted quiere ser técnico de la Selección?

No... yo ya cogí mi camino. Con lo del Junior me bastó. Uno trabaja toda una semana y

un árbitro le puede cambiar a uno todo en un segundo. Así que, para evitarme problemas y sufrimientos, decidí irme de esta vaina. Quiero vivir bacano.

¿Está podrido el fútbol?

Sí. Siempre ha estado. De hecho antes era peor. Cuando empecé estábamos llenos de

mafia. Hoy es más disimulado.

¿Qué opina de Leonel Álvarez como técnico?

Un tipo lleno de carácter para dirigir. Además, su fútbol es directo, profundo y juega sabroso. Yo personalmente estoy entusiasmado

¿Giovanni Moreno o James Rodríguez?

Ambos, pero no juntos. El que esté mejor.

¿Cuál fue su partido más bello?

Contra Israel. Jugué sabroso. La pedí mil veces y la entregué dos mil.

¿El más triste?

Contra los gringos en U.S.A. 94, por todo lo que significó: la salida del Mundial y luego la muerte de Andrés Escobar.

¿Si volviera a nacer, volvería a ser futbolista?

¡No jooooda…! Veinte veces. Una carrera deliciosa.

¿Usted ya es un clásico en la publicidad?

Me volví un producto.

Usted se casó desde muy joven y ha tenido un matrimonio muy estable. ¿Eso es fundamental?

Clara Iveth Galván, una guajira que conocí en Pescaíto desde “pelao”, ha sido mi mano

derecha y mi estabilidad. Y ojo que ella es tres años mayor que yo. Me ayudó a la disciplina, a hacer las cosas bien. Logré hacer un buen “matri” del que quedaron seis pelaos chéveres: Alan (26 años), Jenny (22), Carlos (17), otro Carlos (15), Stefi (14) y Carla (13).

¿Recomienda el matrimonio… Por ejemplo,le ha dicho a “el Tino” “cásate”?

Noooo… Yo no me meto en eso ni de vainas…

¿Terminó la dinastía Valderrama Palacio, o sus hijos traen lo suyo?

El mayor se lesionó, el otro está en el equipo de la Autónoma y los otros, pues ahí van. Uno nunca sabe. Si a mí se me dio...

POR: MAURICIO SILVA GUZMÁN

RETRATO: HERNÁN PUENTES

FOTOS: GETTY IMÁGENES

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 3. NOVIEMBRE DE 2011