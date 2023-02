Cuando hay hamburguesa, hay plan de amigos, de familia, pero cuando hay 30 hamburguesas en un solo lugar, hay fiesta, música, parche y, sobre todo, muy buena energía. Esa es la promesa que The Gula Group y Bogotá Eats (guía gastronómica en Instagram de la capital) le está haciendo a Bogotá para el 3, 4 y 5 de marzo con la segunda edición de BurgerVille.



El parque del Chicó se convertirá durante esos días, literalmente, en una villa tributo a la hamburguesa, a esta preparación tan versátil con dos pedazos de pan y carne, que va alzando su sabor dependiendo de la salsa y los vegetales que se le pongan, y, claro, de los acompañamientos también.

“La hamburguesa es mi comida favorita y quería hacer algo relacionado con este plato. Mi socia me había regalado un libro sobre la historia de la hamburguesa, que se popularizó en los años 50, y de ahí sacamos la idea del primer festival, inspirado en esa época. Y para este año la temática serán los 70”, dice Alejandro Escallón, creador de Bogotá Eats, BurgerVille y socio de The Gula.



Laura Sánchez, su coequipera en Bogotá Eats, socia The Gula y quien le regaló el libro, explica que otras razones por las que se inventaron el evento fue la gran oferta de hamburguesas que tiene Bogotá y la búsqueda como emprendedores de la industria de impulsar más la gastronomía de la capital con un concepto diferente a una feria de comida donde se hace fila, se paga, se come y se va.



“Es un festival de gastronomía donde ofrecemos una experiencia muy diferente con la que construimos también la identidad de Bogotá alrededor de la industria. Queremos que la gente venga a Bogotá a comer rico, y la hamburguesa es muy flexible para mostrar lo que están haciendo los restaurantes y los chefs de la ciudad”, cuenta Sánchez.

Smokehouse BBQ de Bícono: mezcla de carnes maduradas, BBQ SmokeHouse, pepinillos, tocineta ahumada, queso cheddar, anillo de cebolla crocante y alioli de ajo asado. Foto: BurgerVille

La oferta

En BurgerVille los comensales encontrarán hamburguesas que no se ofrecen regularmente en los restaurantes que participan en el festival, porque precisamente lo que invita The Gula Group es a una experiencia gastronómica con su propio sello, diferente, exclusiva, única.



“Los restaurantes están creando una hamburguesa y unos acompañamientos para la ocasión. Son exclusivos para el festival. Cada uno elabora una propuesta distinta y eso hace que tenga unos intereses diferentes, porque no se pueden probar en otro lugar, sino solo en el festival”, reitera Sánchez.



Hay opciones para los gustos clásicos, pero también para los arriesgados, que buscan que una hamburguesa sea una propuesta totalmente diferente a lo que se puede encontrar en una hamburguesería regular.

Onigirazu Burger de Tomodachi: onigiri de carne con teriyaki, vegetales encurtidos y mayonesa de wasabi. Foto: BurgerVille

Por ejemplo, Dondoh (parrilla japonesa) estará en el festival con una hamburguesa en la que su pan está bañado en tinta de calamar; Koldo Miranda tendrá su hamburguesa en pan de croissant; Andrés Carne de Res, en una de almojábana, y Gordo, en una al estilo tye die.



Igualmente, BurgerVille invitó a restaurantes que no son reconocidos por su hamburguesa o no tienen propiamente una propuesta en sus cartas para que crearan una para el festival. “Tomodachi es un bar de ramen e hizo una hamburguesa al estilo de lo que se conoce onigiri, con alga, arroz de sushi y adentro tiene una carne adobada con una salsa japonesa”, describe Escallón.



Las proteínas serán variadas: pescado, carnes, pollo, en diferentes apanados y cocciones. También habrá opciones para los vegetarianos como la de burrata que ofrecerá Salón Tropical. Pero no será la única. Juan Burgers tendrá su opción veggie con una carne que no es carne.

Las hamburguesas las encontrará desde $ 17.000 hasta $ 22.000, que es el tope que The Gula impuso a los restaurantes. Igualmente los acompañamientos, que serán variados y exclusivos, se venderán desde $ 5.000 hasta $ 15.000.



La idea es que la gente vaya a probar más de una hamburguesa, pues el gramaje máximo por proteína es de 100 gramos y porque es un festival que le hace honor a esta comida. Por eso, la recomendación es llegar con el estómago vacío y muchas ganas de probar.



Otros restaurantes que estarán en BurgerVille son: Agadón, Bandido, Bícono, Burger Fries, Cabrera, Dilip, Dixie Chicken House, El Libanés, Gauchos, Hab Café, Home Burgers, Ideal, Just a Burger, Ko, La Brasserie, La Fama, Le Grand, Los Valientes, Oak, Oficial, Sir Frank, Street Bao y Ugly American.

Los extras

Los años 70 fueron elegidos para ambientar esta segunda edición del festival porque fue la década en la que la hamburguesa fue más que la preparación tradicional y empezaron a salir nuevas versiones con la base de dos tapas de panes y la proteína.

“Antes era la hamburguesa clásica y en ese tiempo empezaron a surgir opciones interesantes, igual que las grandes cadenas”, explica Escallón.



Al igual que la edición de 2022, este año BurgerVille va a hacer una experiencia de inmersión en el tiempo, con elementos que identifican a los años 70: disco, música y fiesta. Marcas aliadas del evento tendrán activaciones especiales que transportarán a los asistentes a la época.



Absolut tendrá un bar disco, para que los grupos de amigos se animen a bailar en los entretiempos de las degustaciones de hamburguesas; Coca Cola, sponsor principal, recreará un dinner de la época; y Mini Cooper “montará la discoteca más mini del mundo dentro de un Mini”, agrega Escallón.

La FarmVille Burger de Hab Café: carne madurada nacional y cordero braseado en chiles, con queso holandés de Guasca y vegetales crocantes. Foto: BurgerVille

Todas las marcas que acompañan BurgerVille están metidas en el concepto de los 70 para garantizar un viaje en el tiempo y un día inolvidable a los asistentes. “Es un plan social para ir a compartir con los amigos el viernes y sábado, que estaremos abiertos hasta las 9 p. m., y el domingo será para las familias, niños y las mascotas”, recalca Sánchez.



Las entradas se encuentran en Tuboleta por 20.000 pesos más la tarifa de servicio. Escallón y Sánchez recomiendan comprarlas con tiempo, ya que no habrá taquilla el día del evento y, en los festivales anteriores, las entradas se han vendido días antes de abrir las puertas al público.



“BurgerVille es un parque de diversiones sin contar con atracciones, por el montaje, el mobiliario, la música. Todo está pensado con una temática y muy bien cuidado para que haya un solo concepto”, insiste Escallón. La invitación entonces es a comer y a pasarla bien.

