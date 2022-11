El ministro del Interior, Alfonso Prada, comparó al presidente Gustavo Petro con Luis Carlos Galán, en una amplia entrevista que recientemente dio a la Revista BOCAS: “Fui secretario privado de Luis Carlos Galán y era un fenómeno parecido”.

Alfonso Prada, ministro del Interior. Foto: Ministerio del Interior

Prada, quien para este reportaje sostuvo un detallado diálogo con el ex director de Portafolio, Ricardo Ávila, habló muy positivamente del presidente de los colombianos: “En primer lugar, me causó muy buena impresión su afecto familiar, particularmente con sus hijas. Es un buen padre de familia, un buen ser humano y eventualmente un buen gobernante. Lo segundo, la inteligencia. Tiene una capacidad de análisis muy profunda y eso le da capacidad de ver mucho más allá de lo que los demás miran”.



También exaltó su preparación y su capacidad de liderazgo: “Es un hombre estructurado en su formación académica, tanto económica como de cultura general. Lee filosofía y esta le enseña al ser humano a pensar y entender los fenómenos de mejor manera. Todo eso lo hace un líder sólido. Y lo que más me sorprendió, lo repito, es esa capacidad de conectarse con la gente”.

De la misma manera, el Ministro dijo que sabe decirle no al presidente Petro, porque: “Él es en esencia deliberativo, así que hay que explicarle muy bien por qué no”.



Prada también habló de cómo, desde muy joven –y de la mano de Luis Carlos Galán–, empezó en la política; de su sólida relación con Juan Manuel Santos, con quien se habla todas las semanas; de cómo el presidente Petro lo convenció para que fuera su Ministro y de cómo se la está jugando por la paz.

