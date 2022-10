En amplia entrevista con la Revista BOCAS, el ministro de Defensa habla de los referentes políticos de su padre: “Mi papá era laureanista, muy radical. Era difícil hablar con él de cuestiones políticas y a pesar de todo siempre hablábamos, pero terminábamos en la gran contradicción por posiciones simplemente democráticas”.

Debate de la paz total con los ministros de Justicia y Defensa.

Asimismo, explica sus orígenes políticos: “Yo nunca fui de izquierda, nunca fui revolucionario; es decir, nunca integré organizaciones, aunque tenía muchos amigos en la universidad que estaban en organizaciones claramente de izquierdas”. Y agrega: “Pero las posiciones de mi papá eran muy radicales y para él todo era comunismo. Yo creo que nunca lo debió leer, pero él tenía muy metida en la cabeza la doctrina del enemigo interno”.



De igual manera, en esta conversación confesó que en su infancia quería ser sacerdote. “En esos primeros seis o siete años el recuerdo que tengo era que todos los días íbamos a misa. Mi mamá creía que entregar un hijo a Dios era su realización. Yo no tenía conciencia de lo que significaba todo eso, pero entonces mi mamá me hacía ornamentos, me compraba hostias y yo podía dar misa con un primo que también eran como cinco o seis años. Lo que más nos gustaba era cuando salíamos a recibir la limosna”. No obstante, al crecer dice que si bien esta intención desapareció, siempre tuvo mucha relación con los jesuitas “por acciones sociales que desarrollaban en la comuna nororiental de Medellín”.

También habló del episodio en el que se enfrentó a la muerte por cuenta de una amenaza. “Yo estaba sentado en la silla del copiloto, creo que tenía la ventanilla medio abierta y en un semáforo se puso una moto al lado y el parrillero casi que metió la cabeza”.



El ministro contó en esta entrevista por qué resulta tan incómodo para la Fuerza Pública, habló del proyecto de la Paz Total, de cómo destapó las macabras alianzas de políticos y paramilitares cuando fue magistrado auxiliar, sobre su encuentro con Pablo Escobar y mucho más acá.

